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Trump, dispus să sprijine Ucraina în schimbul ajutorului european la deminarea Strâmtorii Ormuz

Trump, Macron și Zelenski (foto: profimedia)

Trump, Macron și Zelenski (foto: profimedia)

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 18:52

Președintele american Donald Trump pare să-și fi reorientat atenția către războiul din Ucraina, după luni în care dosarul fusese lăsat în plan secund. La summitul G7 de la Evian-les-Bains, Trump s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu șase lideri europeni, declarându-se dispus să reimpună sancțiunile asupra petrolului rusesc.

Trump l-a felicitat pe Zelenski pentru „performanța” armatei ucrainene pe front și a vorbit despre o „dinamică” favorabilă Kievului în prezent. Sprijinul față de Ucraina nu a venit însă fără condiții.

Târgul din culise: Ucraina contra Strâmtoarea Ormuz

Potrivit a doi diplomați prezenți la negocieri, citați de Politico, Trump a exercitat presiuni asupra liderilor G7 pentru a obține sprijinul lor față de acordul cu Iranul și ajutor concret în deminarea Strâmtorii Ormuz. La rândul lor, liderii europeni așteptau „concesii din partea lui față de Ucraina", a declarat unul dintre diplomați, potrivit Politico.

Trump a minimalizat, în conferința de presă, amploarea ajutorului european solicitat. „Nu cred că vom avea nevoie de mult ajutor", a spus el, adăugând totuși că „una, două nave din câteva țări n-ar fi o idee proastă”.

Președintele francez Emmanuel Macron a anunțat că desfășurarea navelor de deminare va fi „solicitată și dorită de Statele Unite, apoi de Iran și Oman”. Acordul final depinde însă de aprobarea Teheranului.

Între timp, două nave vânătoare de mine franceze, Lyre și Andromede, au fost poziționate în Golful Aden și Marea Arabiei, în apropierea Strâmtorii Ormuz, „pregătite să se ducă în zonă", conform ministrului francez al Apărării, Catherine Vautrin.

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