Trump, dispus să sprijine Ucraina în schimbul ajutorului european la deminarea Strâmtorii Ormuz

Scris de Realitatea.NET Publicat: 17 iun. 2026, 18:52

Președintele american Donald Trump pare să-și fi reorientat atenția către războiul din Ucraina, după luni în care dosarul fusese lăsat în plan secund. La summitul G7 de la Evian-les-Bains, Trump s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu șase lideri europeni, declarându-se dispus să reimpună sancțiunile asupra petrolului rusesc.

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