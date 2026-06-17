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Extern· 2 min citire
Trump, dispus să sprijine Ucraina în schimbul ajutorului european la deminarea Strâmtorii Ormuz
Trump, Macron și Zelenski (foto: profimedia)
Președintele american Donald Trump pare să-și fi reorientat atenția către războiul din Ucraina, după luni în care dosarul fusese lăsat în plan secund. La summitul G7 de la Evian-les-Bains, Trump s-a întâlnit cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski și cu șase lideri europeni, declarându-se dispus să reimpună sancțiunile asupra petrolului rusesc.
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