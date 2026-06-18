Rafinărie importantă de petrol din Moscova, ținta unui nou atac ucrainean. Momentul când acoperișul unui rezervor sare în aer -FOTO/VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 iun. 2026, 09:30

O rafinărie de petrol de importanță strategică din apropierea Moscovei a fost lovită de Ucraina în dimineața zilei de joi, pentru a doua oară în această săptămână, au anunțat oficialii ruși. Potrivit CNN, atacul face parte din campania Kievului de a viza tot mai frecvent infrastructura energetică rusă prin lovituri cu rază lungă de acțiune.

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