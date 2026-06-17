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Extern· 1 min citire
Panică în flota din umbră a Moscovei. Ucraina a lansat un nou atac în Marea Neagră
Foto: Profimedia
Publicat17 iun. 2026, 16:54
SursăAgerpres
Forțele armate ucrainene au atacat miercuri dimineață în Marea Neagră un petrolier care face parte din așa-numita 'flotă din umbră' a Rusiei, conform unui comunicat publicat de Statul Major ucrainean pe pagina sa de Facebook.
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