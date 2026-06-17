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Panică în flota din umbră a Moscovei. Ucraina a lansat un nou atac în Marea Neagră

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat17 iun. 2026, 16:54
SursăAgerpres

Forțele armate ucrainene au atacat miercuri dimineață în Marea Neagră un petrolier care face parte din așa-numita 'flotă din umbră' a Rusiei, conform unui comunicat publicat de Statul Major ucrainean pe pagina sa de Facebook.


Petrolierul a fost identificat sub numele de FINA A. 'Nava este supusă sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, Elveția, Regatul Unit, Canada și Ucraina', mai afirmă Statul Major ucrainean, adăugând că amploarea pagubelor provocate navei este în curs de evaluare.

Petrolierele din 'flotă din umbră' a Rusiei sunt folosite de aceasta pentru a ocoli sancțiunile prin care statele occidentale încearcă să-i perturbe exporturile de petrol. Ucraina a atacat mai multe astfel de nave în Marea Neagră în ultimele luni.

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