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Bătălie diplomatică între Rusia și Japonia după vizita lui Vladimir Putin în insulele disputate

Maria Zaharova. Foto: Profimedia

Maria Zaharova. Foto: Profimedia

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Scris deRealitatea.NET
Publicat13 aug. 2026, 23:43
SursăAgerpres

Rusia a respins joi criticile 'nefondate' ale Japoniei după vizita președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, aflate în centrul unui diferend teritorial între cele două țări de decenii, și a denunțat 'revizionismul' nipon

'Respingem categoric aceste declarații, pe care le considerăm politic inoportune, jignitoare și, bineînțeles, nefondate din punct de vedere juridic', a declarat, într-un comunicat, purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse Maria Zaharova.

Denunțând o 'politică anti-rusă care frizează ostilitatea' din partea Japoniei, Zaharova a subliniat că insulele Kurile 'au fost transferate (Rusiei) la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial conform acordurilor cu puterile aliate și Cartei Națiunilor Unite'.

Ea a insistat că 'suveranitatea și jurisdicția Rusiei asupra acestor insule sunt în afara oricărui dubiu', reproșând liderilor japonezi că 'își permit să dicteze cu aroganță Moscovei ce regiuni ale propriei țări poate vizita sau nu conducătorul său suprem'.

'La aproape 81 de ani după semnarea de către Japonia, în septembrie 1945, a actului de capitulare necondiționată, Tokio este din nou obsedat de discursuri revizioniste menite să îi spele agresiunea din Asia și să formuleze revendicări absurde împotriva Rusiei', a continuat purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse.

Ea a criticat de asemenea Japonia pentru sprijinul acordat Ucrainei și pentru faptul că a impus sancțiuni împotriva Moscovei urmând exemplul occidentalilor după începerea ofensivei militare ruse în această țară.

Președintele rus Vladimir Putin a mers joi pentru prima oară în insulele Kurile, în Extremul Orient rus, o vizită pe care Japonia a considerat-o 'absolut inacceptabilă'.

Japonia revendică patru insule din sudul acestui arhipelag pe care armata sovietică le-a cucerit în 1945, în ultimele zile ale celui de-al Doilea Război Mondial.

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