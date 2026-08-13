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Extern· 2 min citire
Bătălie diplomatică între Rusia și Japonia după vizita lui Vladimir Putin în insulele disputate
Maria Zaharova. Foto: Profimedia
Publicat13 aug. 2026, 23:43
SursăAgerpres
Rusia a respins joi criticile 'nefondate' ale Japoniei după vizita președintelui Vladimir Putin în insulele Kurile, aflate în centrul unui diferend teritorial între cele două țări de decenii, și a denunțat 'revizionismul' nipon
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