Advertising
Advertising
Social· 2 min citire
Reactorul 2 de la Cernavodă, la un pas de oprire. Intervenția de pe brațul Bala ar putea fi reluată astăzi
Publicat7 aug. 2026, 07:07
Actualizat7 aug. 2026, 07:10
SursăRealitatea PLUS
Operațiunea de scufundare a barjelor pe brațul Bala a fost amânată pentru a doua oară, pentru ASTĂZI dimineață, din cauza curenților puternici, care puneau în pericol viața muncitorilor. Salvarea centralei de la Cernavodă este contracronometru, după ce Dunărea a scăzut cu 2 centimetri în ultimele ore, iar reactorul 2 este la un pas să fie oprit. În același timp, premierul demis Ilie Bolojan ia măsuri pentru un posibil blackout și a pregătit un act normativ pentru deconectarea marilor consumator de energie.
Citește și
- 16:18Încă o lună de restricții la Praid. Autoritățile au prelungit starea de alertă
- 16:11Șase români, puși sub acuzare în Italia după moartea unui muncitor moldovean. Ce au făcut timp de două ore când bărbatului i s-a făcut rău
- 15:24Cutremur de 3,2 în județul Buzău. Seismul s-a produs la peste 110 kilometri adâncime
- 14:35Cine este bărbatul care a vandalizat stânca de pe Transfăgărășan cu mesajul „ANNA”. Riscă mii de lei amendă
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News