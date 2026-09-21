Uniforma școlară revine în învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat legea care prevede obligativitatea pentru toți elevii

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 21 sept. 2026, 21:44

Senatul a adoptat luni, 21 septembrie, proiectul de lege care prevede introducerea obligativității uniformei școlare în învățământul preuniversitar. Inițiativa a fost aprobată cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri.

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