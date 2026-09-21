Uniforma școlară revine în învățământul preuniversitar. Senatul a adoptat legea care prevede obligativitatea pentru toți elevii

Senatul a adoptat luni, 21 septembrie, proiectul de lege care prevede introducerea obligativității uniformei școlare în învățământul preuniversitar. Inițiativa a fost aprobată cu 84 de voturi pentru, 18 împotrivă și patru abțineri.
Proiectul modifică și completează Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023. Potrivit noilor prevederi, elevii ar urma să fie obligați să se prezinte la cursuri în uniformă școlară, în conformitate cu regulamentul unității de învățământ.
Cum vor fi stabilite uniformele școlare
Modelul uniformei nu va fi identic în toate școlile. Modelele, standardele tehnice și elementele componente vor fi stabilite de Consiliul de administrație al fiecărei unități de învățământ, cu acordul consiliului reprezentativ al părinților.
Unitatea de învățământ nu va putea impune elevilor alte elemente vestimentare sau accesorii decât cele stabilite prin regulament. Excepție va face ecusonul care conține denumirea unității de învățământ.
Proiectul prevede și măsuri pentru familiile care nu își permit costurile uniformelor. Pentru achiziționarea acestora se vor acorda gratuități sau subvenții, iar cheltuielile vor putea fi acoperite din fonduri alocate de la bugetele consiliilor județene și locale, precum și din fonduri externe nerambursabile.
Gratuitățile și subvențiile vor fi acordate în funcție de veniturile brute impozabile ale familiilor monoparentale, cu un copil, doi copii sau mai mult de trei copii.
PSD susține uniforma ca măsură pentru echitate
Liderul senatorilor PSD, Daniel Zamfir, a susținut proiectul și a argumentat că uniforma ar trebui să reducă diferențele vizibile dintre elevi și să mute atenția de la posibilitățile financiare ale familiilor către activitatea școlară.
„La școală elevii trebuie să se concentreze pe educație, pe ceea ce pot face ei și nu pe hainele pe care și le permit părinții. Ținuta școlară nu este despre modă, este despre echitate, despre respect și, nu în ultimul rând, despre siguranță. Școala trebuie să fie locul în care diferențele sociale să conteze cât mai puțin cu putință, iar educația să conteze cel mai mult. Legea prevede ca ținutele școlare să nu fie impuse identic în toate unitățile de învățământ.
Fiecare comunitate școlară își poate stabili propriul model. (...) Uniforma școlară să știți că nu va fi o povară pentru familiile sărace pentru că dăm posibilitatea autorităților locale să susțină familiile cu venituri mici. (...) Va face școala mai sigură și mai demnă pentru fiecare elev. Ținuta școlară că nu trebuie să fie și nu va fi un simbol al constrângerii, din contră, va fi un simbol al apartenenței, al mândriei, al respectului și, nu în ultimul rând, al șanselor egale”, a adăugat Zamfir.
Senatoarea PSD Alexandra Presură a descris proiectul drept unul important pentru evoluția sistemului de educație și a susținut că efectele uniformei trebuie privite dincolo de aspectul vestimentar.
„Deși pare că vorbim doar despre haine, de fapt este vorba de modul în care copiii noștri, elevii din învățământul de stat se simt și se raportează la școală. Este o lege a echității. În multe comunități, diferențele dintre copii ajung să fie vizibile înainte ca aceștia să aibă ocazia să arate ceea ce sunt și ceea ce îi definește cu adevărat: munca, talentul și rezultatul lor”, a explicat ea.
AUR vede uniforma ca pe o măsură împotriva bullyingului
Senatorul AUR Nicolae Vlahu a susținut, la rândul său, introducerea uniformei obligatorii, pe care a prezentat-o drept un element de apartenență la comunitatea școlară. El a afirmat totodată că proiectul adoptat este plagiat după o inițiativă a partidului său.
„Într-adevăr uniforma școlară obligatorie va fi un plus, o valoare adăugată copiilor. (...) În primul rând, vorbim despre o reducere a fenomenului de bullying, fiindcă știm foarte bine povara la care sunt supuși, în primul rând, părinții cu costurile pe care le au diversele haine și accesorii. Din perspectiva incluziunii sociale, acest simbol de uniformă este un simbol de apartenență și trebuie să fie și un simbol al mândriei că acel elev este parte a respectivului colegiu sau școală”, a spus Vlahu.
USR critică proiectul și costurile pentru stat
Senatorul USR Ștefan Pălărie a respins argumentul potrivit căruia uniforma ar contribui la creșterea performanței școlare. El a susținut că școlile au deja posibilitatea de a introduce reguli vestimentare prin propriile regulamente.
„Nu știu ce e mai grav: nostalgia ceaușistă a inițiatorilor pentru acest proiect de lege sau faptul că ignoră total domeniul de învățământ, problemele și prioritățile acestuia. După școala de gândire a inițiatorilor, uniforma rezolvă performanța. Păi, dragi colegi, atunci hai să introducem uniforme pentru parlamentari, dar vă lăsați acasă pantofii cu talpă roșie și anumite ceasuri. Suntem îmbrăcați cu toții la fel, nu mai este bullying aici și ne concentrăm să facem legi de calitate, nu ca asta. Evident că e o glumă ridicolă ideea că uniforma adaugă ceva la performanță”, a declarat Pălărie.
Senatorul USR a mai afirmat că nu ar fi necesară o nouă lege pentru ca școlile să adopte uniforme, coduri vestimentare sau anumite elemente de identificare.
„Astăzi orice școală din România dorește să introducă uniforma, să introducă un cod de vestimentație, un cod de culori sau să folosească emblema școlii sau a liceului pe piept sau pe umăr, o poate face printr-o simplă decizia Consiliului de administrație și, după aceea, prin introducerea sa în regulament. (...) Nu e nevoie de o nouă lege. Dar, care este problema, de fapt, în spate? Discutăm despre marea afacere a uniformelor, (...) discutăm despre bani.
Schema de subvenționare și de gratuitate (...) pe un calcul de simulare ne arată că discutăm cel mai probabil de peste 1,2 miliarde lei plătite de către statul român pentru aceste uniforme obligatorii. Un elev desculț, flămând și fără învățământ remedial va fi, după 1,2 miliarde de lei cheltuiți de statul român, tot flămând, tot desculț, tot fără învățământ remedial, dar îmbrăcat în uniformă. (...) Învățământului chel din România îi mai trebuia tichie de mărgăritar”, a indicat Ștefan Pălărie.
Senatul este primul for legislativ sesizat cu proiectul inițiat de PSD, iar Camera Deputaților este forul decizional. Prin urmare, prevederile privind obligativitatea uniformei școlare mai trebuie să parcurgă etapa decisivă din Parlament.