Cei mai importanți cercetători europeni vin la București pentru conferința EENPS

Scris de Catalina Anghel Publicat: 16 sept. 2026, 13:11

Facultatea de Filosofie a Universității din București găzduiește, în zilele de 18 și 19 septembrie 2026, cea de-a șasea ediție a conferinței bienale a East European Network for Philosophy of Science (EENPS), organizată în colaborare cu New Europe College.

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