Ministrul Educaţiei a cerut proceduri pentru şcoli în cazul alertelor de drone. Recomandările DSU

Scris de Gabriela Bucătaru Publicat: 15 sept. 2026, 19:43

Ministrul interimar al Educaţiei, Mihai Dimian, a anunţat, marţi, că Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a transmis unităţilor de învăţământ recomandări privind măsurile care trebuie luate în cazul emiterii unei alerte aeriene pentru drone, între acestea numărându-se identificarea spaţiilor de adăpostire şi menţinerea elevilor în interior pe durata alertei. Dimian a subliniat că scopul este pregătirea şcolilor pentru astfel de situaţii, fără a genera panică în rândul copiilor, profesorilor sau părinţilor.

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