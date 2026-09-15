Uniforme obligatorii în școlile de stat. Proiectul a fost adoptat de Comisia pentru Învățământ din Senat

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 15 sept. 2026, 14:10

Proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii în școlile de stat a fost adoptat marți, 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Inițiativa merge acum în plen, iar dacă va trece de votul senatorilor și de întreaga procedură legislativă, uniforma ar putea deveni obligatorie pentru elevii din învățământul de stat.

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