Uniforme obligatorii în școlile de stat. Proiectul a fost adoptat de Comisia pentru Învățământ din Senat

Proiectul privind introducerea uniformelor obligatorii în școlile de stat a fost adoptat marți, 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Inițiativa merge acum în plen, iar dacă va trece de votul senatorilor și de întreaga procedură legislativă, uniforma ar putea deveni obligatorie pentru elevii din învățământul de stat.
Proiectul care prevede introducerea uniformelor obligatorii în școli a fost adoptat marți, 15 septembrie, de Comisia pentru Învățământ din Senat. Inițiativa vizează elevii din învățământul de stat și urmează să ajungă în plenul Senatului, care va da votul final asupra proiectului.
Măsura nu se aplică însă în acest moment. Pentru ca uniforma să devină obligatorie, proiectul trebuie să treacă de votul Senatului și de întreaga procedură legislativă, iar legea să fie ulterior promulgată.
Uniformele obligatorii în școli au trecut de Comisia pentru Învățământ
Inițiativa legislativă a primit vot favorabil în Comisia pentru Învățământ din Senat și propune modificarea Legii învățământului preuniversitar. Dacă proiectul va fi adoptat în forma propusă, purtarea uniformei ar urma să devină obligatorie pentru elevii din școlile de stat.
Proiectul a fost depus la Senat pe 26 iulie de mai mulți parlamentari PSD. După votul din comisie, următoarea etapă este dezbaterea și votul în plenul Senatului.
Dezbateri tensionate între senatori
Discuțiile din Comisia pentru Învățământ au fost marcate de tensiuni între parlamentarii prezenți. Daniel Cătălin Zamfir, senator PSD și unul dintre inițiatorii proiectului, a intervenit în repetate rânduri în timpul dezbaterilor și i-a întrerupt pe ceilalți membri ai comisiei.
Acesta ar fi refuzat să răspundă întrebărilor adresate de senatorul USR Ștefan Pălărie. La un moment dat, Daniel Zamfir a cerut ca discuțiile să fie încheiate și proiectul privind uniformele obligatorii în școli să fie supus la vot.
Când ar putea deveni uniforma obligatorie pentru elevi
Adoptarea proiectului în comisie nu înseamnă că uniformele devin automat obligatorii în școli. Inițiativa trebuie să primească votul Senatului, iar apoi să parcurgă procedura legislativă necesară înainte de a putea intra în vigoare.
Abia după adoptarea și promulgarea legii se va putea vorbi despre o obligație efectivă pentru elevii din învățământul de stat. Până atunci, proiectul privind uniformele obligatorii în școli rămâne în procedură parlamentară.