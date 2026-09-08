Dezastru la PISA 2025. România, în coada clasamentului Uniunii Europene

România se află în partea de jos a clasamentului PISA 2025, pe locurile 48-55 din 91 de țări, la cele trei competențe de bază. Cea mai abruptă scădere este înregistrată la Citire, unde rezultatul a coborât cu 16 puncte.
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică (OCDE) a publicat marți, 8 septembrie, rezultatele noului ciclu PISA 2026. Evaluarea internațională urmărește nu doar ce au memorat elevii la școală, ci mai ales cât de bine pot aplica în situații reale cunoștințele și competențele dobândite.
România, rezultate mai slabe la toate cele trei probe
La ediția PISA 2025, elevii români au obținut un punctaj mediu de 425 de puncte la Științe, cu 3 puncte mai puțin decât în 2022.
La Citire, scăderea este mult mai pronunțată. România a ajuns la 413 puncte, cu 16 puncte sub rezultatul din urmă cu trei ani.
Și Matematica a înregistrat o diminuare a scorului. Rezultatul mediu este de 419 puncte, în scădere cu 9 puncte față de PISA 2022.
În premieră, ediția din acest an a inclus și evaluarea competenței privind rezolvarea problemelor cu ajutorul instrumentelor digitale. România a obținut 442 de puncte și ocupă locul 51 din cele 91 de țări și teritorii participante.
România rămâne printre ultimele state din Uniunea Europeană
Performanțele României o plasează din nou în partea inferioară a clasamentului european. La rezultatele medii pentru cele trei competențe principale, țara noastră este depășită de majoritatea statelor membre și se află înaintea doar a Bulgariei și Ciprului.
În același timp, România este depășită și de mai multe state din afara Uniunii Europene, printre care Muntenegru, Albania și Serbia.
La nivel mondial, rezultatele plasează România în următoarele poziții:
România se află, în funcție de competența analizată, în același grup de rezultate cu state precum Thailanda, Serbia, Mongolia, Costa Rica, Georgia și Republica Moldova.
Rezultatele României trebuie privite și în raport cu evoluția generală înregistrată în țările OCDE. Și media organizației a scăzut la cele trei competențe față de 2022.
La Științe, România a pierdut 3 puncte, aceeași scădere fiind consemnată și la nivelul mediei OCDE. La Matematică, scăderea României, de 9 puncte, este de asemenea similară cu diminuarea mediei organizației.
Situația este diferită la Citire. România a pierdut 16 puncte, în timp ce media OCDE a scăzut cu 14 puncte.
Evoluția este cu atât mai relevantă cu cât, la ediția PISA 2022, România reușise să evite o scădere semnificativă a performanțelor, în timp ce rezultatele medii internaționale erau deja afectate de reculul asociat perioadei pandemiei.
Peste o treime dintre elevi sunt sub pragul competențelor de bază
Datele PISA 2025 indică și o problemă majoră în ceea ce privește nivelul minim de competențe. În România, 38,5% dintre elevi se află sub Nivelul 2 la cele trei domenii principale evaluate – Științe, Citire și Matematică.
Nivelul 2 este considerat pragul de la care elevii demonstrează competențe de bază necesare pentru a utiliza cunoștințele în situații uzuale. Procentul României este aproape dublu față de media OCDE, care este de 19,7%.
Comparativ cu 2022, situația s-a înrăutățit. Atunci, proporția elevilor cu rezultate sub Nivelul 2, calculată pentru cele trei competențe, era de 33,2%. Creșterea ajunge, astfel, la 5,4 puncte procentuale.
Doar 4,8% dintre elevi ating nivelurile superioare
La polul opus, numărul elevilor români cu performanțe ridicate rămâne redus.
Doar 4,8% dintre elevi au obținut rezultate corespunzătoare Nivelurilor 5 sau 6, considerate niveluri ridicate și foarte ridicate de competență în metodologia PISA.
Procentul este ușor mai mic decât în 2022, când se situa la 5%. Diferența față de media OCDE este însă mult mai mare: la nivelul organizației, 11,9% dintre elevi se află în categoria celor cu performanțe ridicate.
Cum arată clasamentul internațional PISA 2025
În fruntea clasamentelor PISA 2025 se află, în general, sistemele educaționale din Asia de Est și câteva state europene.
La Științe, primele poziții sunt ocupate de China (cele patru provincii/municipalități participante – Beijing, Shanghai, Jiangsu și Zhejiang), Singapore, Macao, Chinese Taipei și Japonia. În top se mai regăsesc Coreea de Sud, Estonia, Marea Britanie, Canada, Noua Zeelandă, Australia și Finlanda.
La Citire, China B-S-J-Z și Singapore se află pe primele poziții, urmate de Chinese Taipei, Japonia, Macao și Coreea de Sud. Irlanda, Estonia, Noua Zeelandă, Marea Britanie, Australia și SUA completează primele clasate menționate în raport.
La Matematică, clasamentul este dominat de China B-S-J-Z, Singapore, Macao, Chinese Taipei și Japonia. Urmează Coreea de Sud, Estonia, Elveția, Marea Britanie, Canada, Polonia și Olanda.
În ceea ce privește rezolvarea problemelor cu instrumente digitale, cele mai bune rezultate sunt raportate de Macao, Singapore, China B-S-J-Z, Japonia și Chinese Taipei. Hong Kong, Estonia, Coreea de Sud, Australia, Noua Zeelandă, Canada și Marea Britanie se află, de asemenea, în partea superioară a clasamentului.
PISA 2025 readuce în prim-plan problema educației din România
Rezultatele noii evaluări internaționale arată că România continuă să aibă dificultăți în dezvoltarea competențelor de bază ale elevilor. Scăderea la Citire este cea mai accentuată, însă reculul este vizibil și la Matematică și Științe.
În același timp, ponderea ridicată a elevilor care nu ating Nivelul 2 și procentul redus al celor care ajung la nivelurile superioare evidențiază diferența importantă dintre performanțele elevilor români și media statelor OCDE.
Rezultatele oficiale integrale AICI