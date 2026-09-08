Dezastru la PISA 2025. România, în coada clasamentului Uniunii Europene

Scris de Iulian Budusan Publicat: 8 sept. 2026, 11:52

România se află în partea de jos a clasamentului PISA 2025, pe locurile 48-55 din 91 de țări, la cele trei competențe de bază. Cea mai abruptă scădere este înregistrată la Citire, unde rezultatul a coborât cu 16 puncte.

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