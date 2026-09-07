Realitatea.NET
Educatie· 1 min citire

Bolojan se laudă cu investiții. Anul școlar începe cu stângul

Ilie Bolojan

Ilie Bolojan

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 20:51
SursăRealitatea PLUS

În timp ce premierul demis se laudă cu investiții în educație de peste 2,5 miliarde de euro, noul an școlar a început cu stângul. Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan se resimt în continuare în rândul profesorilor, iar deficitul de personal rămâne o problemă.

Comasarea claselor și lipsa manualelor complică și mai mult situația. În același timp, ministrul interimar al Educației vine cu un mesaj penibil. Mihai Dimian le povestește elevilor cât de bine este să studiezi în Franța și Statele Unite.

Școlile nu au destule manuale pentru începerea anului

„Vă spun acest lucru și din propria experiență. Provin dintr-o familie modestă, dintr-un cartier mărginaș al unui oraș muncitoresc din România. Am lucrat ca ghid turistic și am oferit meditații la matematică și fizică pe perioada facultății pentru a mă putea întreține la studii.

În același timp, am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Iar educația mi-a oferit mult mai mult decât am îndrăznit să-mi imaginez.

Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii.

De aceea, vă repet: locul din care porniți în această viață nu hotărăște locul în care puteți ajunge.”

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

ilie bolojanan scolarinvestitii educatie

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Educatie

Mai Multe