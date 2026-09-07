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Educatie· 1 min citire
Bolojan se laudă cu investiții. Anul școlar începe cu stângul
Ilie Bolojan
Publicat7 sept. 2026, 20:51
SursăRealitatea PLUS
În timp ce premierul demis se laudă cu investiții în educație de peste 2,5 miliarde de euro, noul an școlar a început cu stângul. Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan se resimt în continuare în rândul profesorilor, iar deficitul de personal rămâne o problemă.
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