Bolojan se laudă cu investiții. Anul școlar începe cu stângul

Publicat 7 sept. 2026, 20:51 Sursă Realitatea PLUS

În timp ce premierul demis se laudă cu investiții în educație de peste 2,5 miliarde de euro, noul an școlar a început cu stângul. Măsurile adoptate de Guvernul Bolojan se resimt în continuare în rândul profesorilor, iar deficitul de personal rămâne o problemă.

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