Realitatea.NET
Politica· 1 min citire

Ministrul Educației, mesaj penibil în prima zi de școală

Mihai Dimian

Mihai Dimian

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat7 sept. 2026, 18:34
SursăRealitatea PLUS

Mesaj penibil în prima zi de școală din partea ministrului interimar al Educației, Mihai Dimian. Acesta le povestește elevilor cât de bine este să studiezi în Franța și Statele Unite.

Dimian le spune elevilor cât de bine e să studiezi în Franța și SUA

„Am încercat să învăt cât mai bine, cât mai mult, și să nu renunț la visurile mele. Am studiat și cercetat în Franța, în Germania, în Statele Unite ale Americii. Am devenit profesor și conducător de doctorat în Washington DC, capitala Statelor Unite ale Americii”, a scris ministrul pe rețelele sociale.

Totul, în condițiile în care anul școlar începe cu peste 700 de școli încă în șantier, iar Guvernul Bolojan a tăiat inclusiv de la elevi și studenți în numele austerității.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

mihai dimianministrul educatieimesajul ministrului educatiei

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Politica

Mai Multe