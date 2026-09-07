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Politica· 1 min citire
Ministrul Educației, mesaj penibil în prima zi de școală
Mihai Dimian
Publicat7 sept. 2026, 18:34
SursăRealitatea PLUS
Mesaj penibil în prima zi de școală din partea ministrului interimar al Educației, Mihai Dimian. Acesta le povestește elevilor cât de bine este să studiezi în Franța și Statele Unite.
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