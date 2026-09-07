Burse școlare 2026-2027. Când vor intra banii și ce sume vor primi elevii

Scris de Mădălina Cristea Publicat: 7 sept. 2026, 08:32

Bursele școlare pentru anul 2026-2027 ar urma să fie acordate după aceleași reguli ca anul trecut. Bursa de merit rămâne la 450 de lei pe lună, iar bursele socială și tehnologică la 300 de lei. Ministrul Educației spune că metodologia transmisă Guvernului păstrează inclusiv perioada de acordare a burselor sociale.

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