Burse școlare 2026-2027. Când vor intra banii și ce sume vor primi elevii
Burse
Bursele școlare pentru anul 2026-2027 ar urma să fie acordate după aceleași reguli ca anul trecut. Bursa de merit rămâne la 450 de lei pe lună, iar bursele socială și tehnologică la 300 de lei. Ministrul Educației spune că metodologia transmisă Guvernului păstrează inclusiv perioada de acordare a burselor sociale.
Bursele școlare ar urma să fie acordate în anul 2026-2027 după aceleași reguli care s-au aplicat și anul trecut. Ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a anunțat că varianta metodologiei transmisă Guvernului păstrează atât cuantumurile minime ale burselor, cât și perioada în care acestea sunt acordate. Pentru elevi și părinți, asta înseamnă că principalele sume rămân neschimbate: 450 de lei pe lună pentru bursa de merit și câte 300 de lei pentru bursa socială și cea tehnologică.
Metodologia trebuie însă aprobată de Guvern, astfel că regulile nu pot fi considerate definitive până la adoptarea actului normativ. Ministrul Educației a explicat că varianta trimisă spre aprobare nu schimbă sistemul folosit anul trecut și păstrează inclusiv acordarea bursei sociale în perioada vacanțelor, dacă elevul îndeplinește condițiile prevăzute.
Bursele școlare rămân la aceleași valori
„Metodologia de acordare a burselor din acest an școlar este la fel ca cea de anul trecut. Proiectul de HG va reconfirma cuantumurile minime lunare acordate și va fi supus aprobării în următoarea ședință de guvern.”, a transmis ministrul Educației pe pagina sa de Facebook.
Pentru elevii de la cursurile cu frecvență de zi din învățământul preuniversitar de stat obligatoriu sunt prevăzute în continuare mai multe forme de sprijin. Bursa de merit este de 450 de lei pe lună, bursa socială are o valoare de 300 de lei, iar bursa tehnologică este tot de 300 de lei lunar. Se păstrează și sprijinul acordat mamelor minore pentru reintegrarea și continuarea studiilor.
Și elevii din învățământul particular sau confesional pot beneficia de anumite burse. Cele sociale se acordă elevilor de la cursurile de zi din ciclul primar, gimnazial și liceal dacă aceștia sunt școlarizați fără taxă, iar bursele tehnologice pot ajunge la elevii din învățământul profesional care îndeplinesc condițiile stabilite prin metodologie.
Cine poate primi bursa de merit de 450 de lei
Bursa de merit se acordă elevilor de gimnaziu, liceu și învățământ profesional care au rezultate bune la școală. Regula principală prevede acordarea bursei pentru primii 15% dintre elevii fiecărei clase, cu condiția ca aceștia să aibă o medie generală de cel puțin 9,00 în anul școlar precedent.
Pentru elevii din clasa a V-a situația este diferită, deoarece nu există o medie din anul anterior care să poată fi folosită în același mod. În cazul lor sunt luate în calcul rezultatele obținute în primele două intervale de cursuri din anul școlar curent. Pentru elevii care intră în clasa a IX-a este folosită media de admitere la liceu sau în învățământul profesional.
Regula de 15% nu înseamnă neapărat că exact acest procent va primi bursa. Dacă mai mulți elevi au aceeași medie cu ultimul beneficiar stabilit prin aplicarea procentului, și aceștia pot primi bursa. Sunt incluși suplimentar și elevii de clasa a IX-a admiși fără Evaluarea Națională după obținerea unor premii importante la olimpiadele naționale sau la competițiile internaționale recunoscute de Ministerul Educației.
Bursa socială rămâne la 300 de lei pe lună
Bursa socială se acordă elevilor din ciclul primar, gimnazial, liceal și profesional care se află într-o situație financiară, familială sau medicală dificilă. Pot beneficia și elevii școlarizați la domiciliu sau cei care urmează cursurile în cadrul programului „Școala din spital”.
Una dintre cele mai întâlnite situații este cea a elevilor care provin din familii cu venituri mici. Bursa poate fi acordată atunci când venitul mediu net pe membru de familie, calculat pentru ultimele 12 luni înainte de depunerea cererii, se află sub pragul prevăzut de metodologie.
Pot primi bursă socială și copiii care au unul sau ambii părinți decedați, cei pentru care a fost instituită o măsură de protecție specială, precum plasamentul sau plasamentul de urgență, dar și elevii care suferă de anumite boli sau afecțiuni. În această categorie intră și elevii cu afecțiuni oncologice ori cronice care sunt școlarizați o perioadă mai mare de patru săptămâni în „Școala din spital” sau la domiciliu, precum și cei care revin ulterior în unitatea de învățământ în care erau înscriși.
Bursa socială poate fi acordată și copiilor din familiile care beneficiază de venitul minim de incluziune.
Ce condiții trebuie respectate pentru bursa socială
Sprijinul social nu este acordat doar în funcție de situația financiară sau medicală. Elevul trebuie să îndeplinească și condițiile legate de situația școlară și de comportament. Potrivit regulilor păstrate din metodologia anterioară, acesta trebuie să fi promovat toate disciplinele și să fi obținut media 10 la purtare sau calificativul „foarte bine”, după caz.
Bursa socială se acordă și în vacanțele școlare, însă există situații în care plata poate fi oprită. Sunt vizați, între alții, elevii care nu au promovat anul, cei care sunt corigenți la mai mult de o disciplină și au acumulat peste 20 de absențe nemotivate, precum și cei care repetă anul din alte motive decât cele medicale.
Pentru familiile care depind de acest sprijin, perioada de acordare este una dintre cele mai importante prevederi ale metodologiei. Ministerul analizase și alte variante, însă forma transmisă Guvernului păstrează sistemul folosit în anul școlar anterior.
Cum se depune cererea pentru bursa socială
Părinții sau reprezentanții legali ai elevilor minori trebuie să depună cererea pentru bursa socială la secretariatul școlii, împreună cu documentele care dovedesc încadrarea în categoria pentru care este solicitat sprijinul. Elevii majori își pot depune singuri documentele.
Termenul prevăzut este de 25 de zile calendaristice de la începerea cursurilor noului an școlar. Actele necesare diferă în funcție de situația pentru care se cere bursa, pentru că un dosar bazat pe venituri nu va avea aceleași documente ca unul depus în baza unei afecțiuni medicale sau a unei situații familiale speciale.
Bursa socială se poate cumula cu bursa de merit
Un elev care îndeplinește condițiile pentru bursa socială nu pierde automat dreptul la bursa de merit. Cele două forme de sprijin pot fi cumulate, ceea ce înseamnă că un elev cu rezultate foarte bune, dar care provine dintr-o familie vulnerabilă, poate primi ambele burse dacă se încadrează în criterii.
Și bursa tehnologică se poate cumula cu alte forme de sprijin. Elevii eligibili pot primi bursa tehnologică împreună cu cea de merit și cu cea socială, dacă îndeplinesc separat condițiile prevăzute pentru fiecare categorie.
Când se plătesc bursele școlare în 2026-2027
În anul școlar precedent, bursele au fost plătite lunar, pe data de 20, pentru luna anterioară. Dacă data de 20 cădea într-o zi nelucrătoare, într-o sărbătoare legală sau în weekend, banii erau virați în ziua lucrătoare anterioară. Ministrul Educației a anunțat că metodologia pentru 2026-2027 rămâne, în principiu, aceeași. Dacă această regulă va fi păstrată și în forma finală aprobată de Guvern, bursele vor continua să fie plătite după același calendar.
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