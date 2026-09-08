Senatul a eliminat examenul separat de admitere la liceu. Proiectul merge spre promulgare

Publicat 8 sept. 2026, 18:40 Actualizat 8 sept. 2026, 18:50

Senatul a decis marți, 8 septembrie, desființarea examenului separat de admitere la liceu. Proiectul prin care se modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Senatul este cameră decizională, așa că proiectul va fi înaintat spre promulgare la președintele Nicușor Dan.

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