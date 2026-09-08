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Educatie· 1 min citire

Senatul a eliminat examenul separat de admitere la liceu. Proiectul merge spre promulgare

Admitere in liceu

Admitere in liceu

Emanuel Focșan
Scris deEmanuel Focșan
Publicat8 sept. 2026, 18:40
Actualizat8 sept. 2026, 18:50

Senatul a decis marți, 8 septembrie, desființarea examenului separat de admitere la liceu. Proiectul prin care se modifică Legea învățământului preuniversitar nr. 198/2023 a fost adoptat cu 103 voturi pentru și 3 abțineri. Senatul este cameră decizională, așa că proiectul va fi înaintat spre promulgare la președintele Nicușor Dan.

Noua lege anulează vechea reglementare, care a intrat în vigoare pe 1 septembrie 2026. Potrivit acesteia, anumite licee aveau dreptul să organizeze, pentru anumite specializări, un concurs separat de admitere pentru maximum 50% dintre locuri, deși elevii au susținut Evaluarea Națională.

Într-o postare din 30 august, ministrul interimar al Educației, Mihai Dimian, a atras atenția că simpla modificare a legii nu ar fi suficientă pentru ca noua regulă să se aplice elevilor care termină gimnaziul în vara anului 2027.

El susținea la vremea respectivă că parlamentarii trebuie să includă o derogare expresă de la articolul care stabilește că schimbările aduse Legii învățământului preuniversitar se aplică, de regulă, din primul an școlar ulterior adoptării lor.

În lipsa unei astfel de prevederi speciale, eliminarea sau amânarea admiterii separate la liceu ar produce efecte abia din anul școlar 2027-2028, nu pentru elevii care încheie clasa a VIII-a la finalul anului școlar 2026-2027.

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