Nicușor Dan, reacție dură după rezultatele PISA 2025. „Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat”

Președintele României, Nicușor Dan, consideră rezultatele studiului PISA 2025 un semnal de alarmă major și cere intervenții rapide în educație, de la sprijinirea elevilor aflați în risc până la consolidarea competențelor de bază.
Nicușor Dan, despre rezultatele PISA 2025
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis marți, 8 septembrie 2026, o declarație de presă în care a reacționat la rezultatele studiului PISA 2025. Șeful statului consideră că datele obținute de elevii români reprezintă un semnal de alarmă care trebuie analizat și urmat de măsuri concrete.
Nicușor Dan susține că situația educației trebuie tratată ca o prioritate indiferent de evoluțiile politice sau economice din România, întrucât pregătirea copiilor de astăzi are o legătură directă cu viitorul țării.
„Rezultatele studiului PISA 2025 reprezintă un semnal de alarmă major pe care nu avem voie să-l ignorăm, indiferent de contextul politic sau economic în care ne aflăm. De educația asigurată astăzi copiilor noștri depinde viitorul României, iar perspectiva pe care ne-o dă studiul PISA este profund îngrijorătoare.”
Inegalitățile dintre elevi și școli, în atenția președintelui
Una dintre problemele evidențiate de președinte este legată de faptul că potențialul tinerilor din România nu este valorificat suficient. Nicușor Dan atrage atenția și asupra diferențelor existente între școli în ceea ce privește calitatea educației, dar și asupra decalajelor dintre elevii proveniți din medii socio-economice diferite.
„Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat. Există inegalități serioase între școli în ceea ce privește calitatea educației oferite și persistă decalaje educaționale importante între elevii proveniți din medii socio-economice diferite.”
Președintele consideră că originea familială și locul în care învață un copil au ajuns să influențeze într-o măsură prea mare șansele acestuia de a obține rezultate școlare bune.
„Una dintre cele mai îngrijorătoare concluzii ale studiului PISA 2025 este tocmai faptul că șansa unui copil din România de a avea rezultate școlare bune depinde într-o măsură inacceptabil de mare de familia din care provine și de locul în care învață. Aceasta este deja o problemă structurală a învățământului românesc pe care suntem responsabili să o remediem urgent.”
Nicușor Dan cere acțiune după rezultatele PISA
În opinia președintelui, rezultatele PISA 2025 trebuie să determine autoritățile să analizeze cauzele problemelor și să identifice soluții aplicabile într-un timp cât mai scurt. Nicușor Dan susține că datele studiului nu trebuie să alimenteze resemnarea sau dezbinarea.
„Rezultatele PISA 2025 trebuie să fie argument pentru acțiune și colaborare, nu un motiv de resemnare sau dezbinare. Ne aflăm în fața unui moment de luciditate care trebuie să devină rapid un punct de pornire către identificarea rapidă a cauzelor profunde care au condus la aceste rezultate și, mai ales, a măsurilor care pot fi implementate rapid pentru a le corecta.”
Ce resurse vede Nicușor Dan în sistemul de educație
Șeful statului consideră că România dispune de oameni și expertiză suficiente pentru a îmbunătăți sistemul educațional. El menționează existența unor elevi cu potențial, a unor profesori dedicați, a unor școli care obțin performanțe chiar și în condiții dificile și a unor specialiști care cunosc problemele existente.
„Avem copii curioși, inteligenți, profesori dedicați, școli care performează în condiții dificile și specialiști care știu unde și ce trebuie schimbat. Nu ne lipsesc resursele umane, expertiza și capacitatea necesare pentru a construi un sistem educațional mai performant și mai echitabil. Ne lipsește însă consecvența de a transforma toate aceste insule de performanță într-un sistem național, funcțional pentru toți copiii.”
Competențele fundamentale, esențiale pentru viitorul României
Nicușor Dan leagă nivelul de pregătire al tinerilor și de capacitatea României de a avea o societate rezilientă și o economie competitivă. În declarația sa, președintele include printre domeniile dependente de pregătirea generațiilor tinere economia, cercetarea, inovarea și apărarea.
„Nu putem concepe viitorul în termeni de societate rezilientă și competitivitate în economie, cercetare, inovare și apărare dacă generațiile tinere nu dobândesc în primul rând un set de competențe fundamentale.”
Măsurile propuse pentru educația din România
Președintele consideră necesare politici publice care să intervină încă din primele etape în cazul elevilor aflați în risc educațional. Printre direcțiile indicate se află și folosirea datelor pentru evaluarea sistemului de educație, reducerea abandonului școlar și consolidarea cunoștințelor de bază.
„Sunt, așadar, necesare politici publice care să vizeze cu prioritate identificarea și sprijinirea timpurie a elevilor aflați în risc educațional, implementarea la nivel național a unui sistem de evaluare bazat pe date, reducerea abandonului școlar, consolidarea competențelor de bază la lectură, matematică și științe, utilizarea responsabilă a tehnologiei și inteligenței artificiale, precum și asigurarea unor condiții de învățare de calitate pentru toți copiii, indiferent de mediul din care provin.”
Aplicarea acestor măsuri presupune însă și alocări financiare importante, potrivit președintelui. Nicușor Dan susține că investițiile în educație trebuie să fie mai consistente și realizate într-un mod mai eficient.
„În mod evident, aceste măsuri nu pot fi puse în practică fără alocări bugetare semnificative. România trebuie să investească mai mult, mai consecvent și mai inteligent în educație.”