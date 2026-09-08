Nicușor Dan, reacție dură după rezultatele PISA 2025. „Este dramatic că potențialul tinerilor români rămâne insuficient valorificat”

Scris de Gabriela Mănăilescu Publicat: 8 sept. 2026, 18:16

Președintele României, Nicușor Dan, consideră rezultatele studiului PISA 2025 un semnal de alarmă major și cere intervenții rapide în educație, de la sprijinirea elevilor aflați în risc până la consolidarea competențelor de bază.

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