Apelul în dosarul ”10 August” se judecă marți. Foști șefi din Jandarmerie, achitați în primă instanță

Publicat 15 sept. 2026, 11:58 Actualizat 15 sept. 2026, 12:15

Judecarea apelului în dosarul ”10 August” începe marți la Curtea Militară de Apel București. În primă instanță, mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați de acuzația de abuz în serviciu, formulată în legătură cu reprimarea violentă a participanților la protestul din august 2018.

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