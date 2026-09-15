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Justitie· 2 min citire
Apelul în dosarul ”10 August” se judecă marți. Foști șefi din Jandarmerie, achitați în primă instanță
Imagine de la protestele din august 2018 Sursa foto: Inquam Photos / George Călin
Publicat15 sept. 2026, 11:58
Actualizat15 sept. 2026, 12:15
Judecarea apelului în dosarul ”10 August” începe marți la Curtea Militară de Apel București. În primă instanță, mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați de acuzația de abuz în serviciu, formulată în legătură cu reprimarea violentă a participanților la protestul din august 2018.
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