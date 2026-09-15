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Justitie· 2 min citire

Apelul în dosarul ”10 August” se judecă marți. Foști șefi din Jandarmerie, achitați în primă instanță

Imagine de la protestele din august 2018 Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Imagine de la protestele din august 2018 Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat15 sept. 2026, 11:58
Actualizat15 sept. 2026, 12:15

Judecarea apelului în dosarul ”10 August” începe marți la Curtea Militară de Apel București. În primă instanță, mai mulți foști șefi ai Jandarmeriei au fost achitați de acuzația de abuz în serviciu, formulată în legătură cu reprimarea violentă a participanților la protestul din august 2018.

Pe 15 iunie, instanța a decis achitarea următorilor foști responsabili din conducerea Jandarmeriei: colonelul Gheorghe Sebastian Cucoș, fost șef al Jandarmeriei Române; colonelul Laurențiu Cazan, fost adjunct al directorului general al Jandarmeriei Capitalei și colonelul Ionuț Cătălin Sindile, fost prim-adjunct al șefului Jandarmeriei Române.

„Fapta nu este prevăzută de legea penală” a fost motivarea deciziei de către magistrații de la Tribunalul Militar București. Pe lângă cei trei colonei, au mai fost achitați sau au primit pedepse cu suspendare și alți ofițeri și subofițeri de la Jandarmeria Capitalei.

Parchetul Militar a atacat cu apel decizia Tribunalului Militar București. În aceleași timp, peste o sută de victime care au avut de suferit în urma represaliilor de la protest au făcut apel. Faptele imputate foștilor conducători ai Jandarmeriei se prescriu în octombrie.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor a fost nelegală și nejustificată

În august 2023, procurorii Secției Militare a Parchetului General i-au trimis în judecată pe foștii conducători ai Jandarmeriei, în dosarul privind protestul din 10 august 2018. În proces s-au constituit părți civile 312 persoane vătămate.

Potrivit anchetatorilor, colonelul Laurențiu Cazan, comandantul acțiunii, alături de Gheorghe Cucoș și Ionuț Cătălin Sindile, care au fost coordonatorii acesteia, și-ar fi îndeplinit în mod defectuos atribuțiile de serviciu. Ei ar fi dispus intervenția în forță pentru dispersarea protestatarilor aflați în Piața Victoriei, încălcând astfel prevederile legale.

Procurorii susțin că intervenția în forță a jandarmilor împotriva celor peste 30.000 de protestatari, la 10 august 2018, a fost nelegală și nejustificată.

De asemenea, anchetatorii arată că utilizarea de către forțele de ordine a bastoanelor de cauciuc, scuturilor de protecție, spray-urilor lacrimogene, grenadelor de mână cu efect acustic și iritant-lacrimogen, pulverizatoarelor de mare capacitate și cartușelor poate constitui un tratament „inuman” și „degradant”.

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