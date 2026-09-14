Avertisment dur de la fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete: „O să se moară în spitale”

Fostul ministru al Sănătății, Alexandru Rogobete, trage un semnal de alarmă critic privind lipsurile din spitale. Social-democratul avertizează că secțiile de primiri urgențe au rămas fără stocuri de materiale medicale de bază, situație gravă ce pune în pericol direct viața pacienților.
Alexandru Rogobete a fost întrebat dacă problemele financiare din spitale ar putea ajunge într-un punct în care să fie puse în pericol viețile pacienților.
Răspunsul fostului ministru a fost categoric.
„Dacă secțiile de urgență vor rămâne fără materiale, din păcate da”, a declarat Alexandru Rogobete.
Social-democratul susține că situația din sistemul sanitar este dificilă și afirmă că a atras atenția anterior asupra problemelor legate de finanțarea unor programe medicale esențiale.
Potrivit acestuia, bugetele destinate acțiunilor prioritare, inclusiv celor pentru ATI, accidente vasculare cerebrale și infarct, au ajuns „la limită”.
Critici privind finanțarea programelor de urgență
Rogobete spune că nu înțelege de ce fondurile pentru programele medicale de urgență nu sunt suplimentate din resursele aflate la dispoziția Guvernului.
„La Institutul CC Iliescu din București, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, în luna septembrie, nu a virat nici măcar un leu, nici măcar un ban, pentru cele mai importante programe de boli cardiovasculare și de chirurgie cardiovasculară. Este noaptea minții”, a afirmat fostul ministru.
Acesta susține că autoritățile ar trebui să intervină rapid pentru suplimentarea fondurilor destinate unităților de primiri urgențe și secțiilor de terapie intensivă.
„Nu înțeleg de ce nu suplimentează de urgență, din fondul la dispoziția Guvernului, programele pentru UPU și pentru ATI, pentru că acolo este marea condensare de urgențe”, a mai spus Rogobete.
Acuzații la adresa conducerii Casei Naționale de Asigurări de Sănătate
Fostul ministru a criticat și modul în care este gestionat bugetul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate. Rogobete susține că instituția ar avea posibilitatea să redistribuie fonduri între programele medicale, în funcție de necesități.
„Dă dovadă de lipsă de viziune în aceste momente de criză, pentru că el poate muta bani între programele pe care le are”, a declarat Alexandru Rogobete.
În opinia sa, unele programe au un consum financiar mai redus, iar o parte din fondurile disponibile ar putea fi direcționată către zonele în care există presiuni mai mari.
„Are anumite programe unde consumul financiar este mai redus și ar putea suplimenta de urgență între alte programe”, a explicat fostul ministru.
Câți bani spune Rogobete că a solicitat Ministerul Sănătății
Alexandru Rogobete a vorbit și despre bugetul pentru zona de urgență, aprobat în perioada în care acesta se afla la conducerea Ministerului Sănătății.
Potrivit fostului ministru, instituția pe care o conducea a solicitat 660 de milioane de lei, însă suma primită a fost de 490 de milioane de lei.
„Ministerul Sănătății a solicitat pentru zona de urgență 660 de milioane. Există documente în acest sens. Bolojan a tăiat din prima 10% pentru reducerea deficitului, după care, la recalculare, s-a mai tăiat o sumă de bani. Cert este că ministerul a primit 490 de milioane din cele solicitate”, a afirmat Rogobete.
Bugetul aprobat în martie, după primele luni ale anului
Fostul ministru a explicat că bugetul pentru anul în curs a fost aprobat abia în luna martie. Până atunci, instituțiile au funcționat în baza regulii de 1/12 din bugetul anual.
Rogobete susține că lunile ianuarie și februarie, precum și o parte importantă din luna martie, au fost astfel gestionate într-un regim financiar limitat. O parte semnificativă din fondurile disponibile ar fi fost direcționată către plata arieratelor.
În acest context, fostul ministru afirmă că presiunea asupra spitalelor a devenit tot mai mare, iar personalul medical este ajuns într-o situație dificilă.
„Situația actuală este fără precedent”
Alexandru Rogobete susține că angajații din spitale sunt disperați din cauza problemelor financiare și afirmă că situația actuală este una fără precedent pentru sistemul sanitar românesc.
„Niciodată în spitalele din România nu s-au utilizat materiale din fondul de urgență”, a declarat fostul ministru al Sănătății.
Potrivit lui Rogobete, problema finanțării serviciilor medicale de urgență trebuie rezolvată rapid, astfel încât spitalele să poată asigura materialele necesare pentru tratarea pacienților.