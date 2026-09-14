Alexandru Rogobete trage un semnal de alarmă: „Putem moderniza spitale, dar investiția trebuie continuată prin oameni”

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 14 sept. 2026, 11:29

Investițiile în spitale și aparatura medicală performantă nu sunt suficiente pentru un sistem de sănătate eficient. Fostul ministru al Sănătății Alexandru Rogobete atrage atenția că modernizarea trebuie dublată "de o investiție în resursa umană" și de o finanțare predictibilă a serviciilor medicale. "„Putem construi clădiri și cumpăra aparatură performantă, dar investiția trebuie continuată prin oameni”, spune Rogobete.

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