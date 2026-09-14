Alina Gorghiu atacă dur aripa Bolojan din PNL: „Dacă vreți suspendarea președintelui, ieșiți public și asumați-vă”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 13:46

Alina Gorghiu, una dintre vocile critice la adresa taberei Bolojan din PNL, a lansat un atac extrem de dur la adresa celor care, potrivit ei, au vehiculat pe surse informația că liberalii ar lua în calcul suspendarea președintelui Nicușor Dan. Într-un mesaj video postat pe Facebook, senatoarea cere clarificări publice și vobește despre „micime politică” și „jocuri periculoase”.

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