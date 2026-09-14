Alina Gorghiu atacă dur aripa Bolojan din PNL: „Dacă vreți suspendarea președintelui, ieșiți public și asumați-vă”

Alina Gorghiu, una dintre vocile critice la adresa taberei Bolojan din PNL, a lansat un atac extrem de dur la adresa celor care, potrivit ei, au vehiculat pe surse informația că liberalii ar lua în calcul suspendarea președintelui Nicușor Dan. Într-un mesaj video postat pe Facebook, senatoarea cere clarificări publice și vobește despre „micime politică” și „jocuri periculoase”.
Alina Gorghiu a reacționat ferm după apariția în presă a informației "pe surse"potrivit căreia o parte din PNL ar analiza posibilitatea de a vota suspendarea președintelui Nicușor Dan. Politiciana consideră că zvonul este fie o manipulare internă, fie o încercare de a forța o decizie în negocierile pentru desemnarea premierului.
Normal că te iei cu mâinile de cap. Știrea este că o parte din ei de la PNL ar lua în calcul să voteze suspendarea președintelui Nicușor Dan. Asta e pe presa scrisă și în TV. De ce credeți că ar da pe surse asta? Pentru că își imaginează că ar forța mâna președintelui în privința desemnării premierului.
Sincer, dacă cineva chiar gândește așa, e o dovadă de micime și inconștiență politică. Nu ameninți cu suspendarea președintelui României doar pentru că nu-ți convine o posibilă desemnare și nici nu te joci cu stabilitatea țării ca să poți să câștigi o negociere. Suspendarea președintelui însă, și cred că asta spune toată lumea, e o linie roșie în tot contextul ăsta intern și internațional, a afirmat Gorghiu.
SURSE: Tabăra Bolojan din PNL îl amenință pe Nicușor Dan cu suspendarea
Senatoarea liberală s-a întrebat, retoric, de ce PNL nu dezminte public informația, dacă este falsă, sau să și-o asume, dacă este reală.
Dacă informația e adevărată, haideți domnilor, hai cu bărbații aceia puternici din PNL, nu mai dați asemenea aberații pe surse. Dacă vreți să votați suspendarea președintelui, haideți, ieșiți public, spuneți asta cu nume și prenume, asumați-vă.
Măcar așa vor afla toți membrii Partidului Național Liberal că partidul nostru se pregătește să închidă obloanele. Pentru că în ziua în care PNL a venit cu suspendarea președintelui, ca să-i forțeze o decizie, sigur nu mai vorbim de un PNL responsabil. Vorbim de oameni care joacă jocuri mici, mici, mici.
Alina Gorghiu este unul dintre liberalii de frunte care s‑a alăturat așa‑numitei Platforme Liberal‑Conservatoare, un grup care se opune direcției în care Ilie Bolojan conduce partidul și propune revenirea PNL la valorile sale tradiționale. Platforma are susținere și din partea europarlamentarului PNL Rareș Bogdan, a președinților CJ Cluj și Ilfov, Alin Tișe și Hubert Thuma, precum și a lui Adrian Veștea, fostă propunere de premier din partea PNL, avansată de președintele Nicușor Dan.