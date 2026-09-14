Traian Băsescu: „UDMR a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 12:51

Traian Băsescu cere ca UDMR să fie scos din jocurile politice de la București și critică modul în care formațiunea s-a poziționat de-a lungul timpului în politica românească. Fostul președinte susține că partidul ar fi fost prea apropiat de Ungaria și ironizează posibilitatea ca un reprezentant al UDMR să ajungă premier, conform Realitatea PLUS.

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