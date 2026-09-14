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Politica· 1 min citire

Traian Băsescu: „UDMR a jucat cu Budapesta până i s-au rupt opincile”

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 12:51

Traian Băsescu cere ca UDMR să fie scos din jocurile politice de la București și critică modul în care formațiunea s-a poziționat de-a lungul timpului în politica românească. Fostul președinte susține că partidul ar fi fost prea apropiat de Ungaria și ironizează posibilitatea ca un reprezentant al UDMR să ajungă premier, conform Realitatea PLUS.

Fostul președinte Traian Băsescu cere ca UDMR să fie scos din jocurile politice de la București și critică modul în care formațiunea maghiară s-a poziționat de-a lungul timpului în politica românească. Fostul șef al statului susține că partidul ar fi avut o apropiere prea mare de Ungaria și consideră că UDMR nu ar mai trebui să joace același rol în negocierile și formulele politice de la nivel central.

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Traian Băsescu a criticat modul în care UDMR s-a poziționat de-a lungul timpului în politica românească și a susținut că formațiunea ar fi avut o relație prea apropiată cu Ungaria. În opinia fostului președinte, această apropiere este unul dintre motivele pentru care partidul ar trebui scos din jocurile politice de la București.

Traian Băsescu ironizează varianta unui premier din UDMR

Fostul șef al statului a ironizat și posibilitatea ca un reprezentant al UDMR să ajungă premier al României, susținând că o asemenea variantă ar duce la o situație ridicolă pentru țară.

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