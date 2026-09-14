Budăi, acuzații dure la adresa lui Bolojan: „Deficitul redus pe hârtie nu este o performanță”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 14 sept. 2026, 10:26

Marius Budăi, fost ministru al Muncii, îl acuză pe premierul Ilie Bolojan că prezintă reducerea deficitului bugetar din primele șapte luni ale anului drept o performanță, deși, susține social-democratul, o parte dintre facturile statului ar fi fost amânate. Deputatul PSD afirmă că diferența dintre deficitul din 2025 și cel din 2026 nu ar reflecta situația completă a finanțelor publice.

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