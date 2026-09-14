Radu Miruță, gafă în clipul de prezentare al noului avion TAROM. A stâlcit numele lui Ivan Patzaichin

Radu Miruță a făcut o nouă gafă! Grăbit să filmeze un clip pentru Facebook, ministrul a greșit numele marelui campion Ivan Patzaichin.
Radu Miruță a comis o gafă chiar în clipul prin care a prezentat noul avion Boeing 737 MAX, botezat „Mircea Lucescu” și intrat recent în flota companiei naționale TAROM. În timp ce vorbea despre viitoarele aeronave și despre faptul că una dintre acestea va purta numele legendarului canoist Ivan Patzaichin, ministrul interimar al Transporturilor a reușit să-i pronunțe greșit numele, spunând „Ivan Patzachin” sau „Pațachin”, fără litera „i” care face diferența. Momentul apare chiar într-un material menit să pună în valoare noua achiziție a companiei și numele importante pe care le vor purta aeronavele, însă Miruță a stâlcit numele unuia dintre cei mai mari sportivi români.
Radu Miruță a pronunțat greșit numele lui Ivan Patzaichin
Greșeala este cu atât mai evidentă cu cât Ivan Patzaichin este unul dintre cele mai cunoscute nume din sportul românesc. Canoistul a participat la cinci ediții consecutive ale Jocurilor Olimpice și a câștigat șapte medalii olimpice, dintre care patru de aur și trei de argint, iar numele său urmează să fie purtat de una dintre aeronavele TAROM. Cu toate acestea, în clipul de prezentare, Radu Miruță nu a reușit să pronunțe corect numele campionului și a vorbit despre un viitor avion „Ivan Patzachin” sau „Pațachin”.
Ivan Patzaichin, omagiat de TAROM. O nouă aeronavă va purta numele marelui campion
În același clip, Radu Miruță a descris aeronava drept primul „avion cu jet” intrat în ultimii 20 de ani în serviciul TAROM care a fost realizat după solicitările companiei de stat. Ministrul a început prezentarea într-o notă laudativă și a insistat asupra faptului că aeronava este nouă, spunând că aceasta miroase a „nou-nouț”, nu „a vopsit sau recondiționat”, în timp ce prezenta interiorul și caracteristicile aparatului Boeing 737 MAX.
Comanda aeronavelor fusese făcută încă din 2018
Deși Radu Miruță apare acum în clipul de prezentare a noului Boeing, procesul pentru achiziția aeronavelor TAROM a început cu ani înainte. Compania a semnat, la 16 iulie 2018, la Londra, contractul inițial pentru cinci aeronave Boeing 737 MAX 8, la o valoare de listă de 586 de milioane de dolari, alături de un contract separat de leasing pentru două aeronave 737-800 NG. La ceremonia de semnare a participat ministrul Transporturilor de la acea vreme, Lucian Șova, iar aparatele trebuiau livrate până în 2023. Contractul actual a fost semnat în 2024, în perioada în care Sorin Grindeanu conducea Ministerul Transporturilor.