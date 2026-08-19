Ivan Patzaichin, omagiat de TAROM. O nouă aeronavă va purta numele marelui campion

O nouă aeronavă Boeing 737 MAX care înnoiește flota TAROM va purta numele lui Ivan Patzaichin, campion olimpic și una dintre figurile emblematice ale sportului românesc, a anunțat, miercuri, compania.
Potrivit unui comunicat remis Agerpres, prin această alegere, TAROM continuă inițiativa de a asocia aeronave ale companiei cu numele unor personalități care au reprezentat România la cel mai înalt nivel și ale căror performanțe au devenit repere pentru generații întregi. Astfel, în acest an, prima nouă aeronavă Boeing 737 MAX care înnoiește flota companiei a primit numele 'Mircea Lucescu'.
Odată cu alegerea numelui 'Ivan Patzaichin' pentru o nouă aeronavă, TAROM continuă să lege procesul de modernizare a flotei de valori precum performanța, disciplina, perseverența și capacitatea de a depăși obstacolele.
Ceremonia de semnare a protocolului de utilizare a numelui a avut loc miercuri, în prezența Georgianei și a Ivonei Patzaichin, soția și fiica marelui campion, și a directorului general al TAROM, Cristian Anghel.
De la Mila 23 la cele mai înalte podiumuri
Născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari din Delta Dunării, Ivan Patzaichin a ajuns de la un sat izolat al Deltei pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial.
'Când era mic, tatăl meu era pasionat de puținele avioane care brăzdau cerul. Își dorea mult să devină pilot. Mai târziu, la toate plecările pentru competiții sportive, zbura doar cu TAROM. Era unul dintre entuziaștii care intrau în cabina piloților. Acum Ivan este din nou sus, pe cer, iar aeronava cu numele său completează visul copilului născut în Deltă, într-un mod extrem de special', a declarat Ivona Patzaichin, citată în comunicat.
Omagiul adus unui campion care nu a renunțat
Prin numele 'Ivan Patzaichin', compania aduce un omagiu unui sportiv care a transformat un parcurs pornit dintr-un loc mic al României într-o carieră recunoscută în întreaga lume.
'Am ales, în mod asumat, ca cele mai performante aeronave din flota TAROM să poarte numele lui Mircea Lucescu și Ivan Patzaichin. Este, în primul rând, cel mai puternic omagiu pe care TAROM îl poate aduce unor mari reprezentanți ai sportului românesc. Dar alegerea vorbește și despre valorile pe care aceștia le-au întruchipat. Ivan Patzaichin s-a născut la Mila 23, într-o familie modestă de pescari, într-un loc izolat al Deltei. Putea rămâne necunoscut lumii și, totuși, a ajuns pe cea mai înaltă treaptă a sportului mondial. La Munchen, în 1972, când i s-a rupt pagaia în timpul unei curse de calificare, nu a renunțat și a vâslit mai departe. A continuat competiția și a câștigat aurul olimpic. Este povestea unui succes clădit prin muncă, prin disciplină și prin voință. Acestea sunt și valorile de care TAROM are nevoie astăzi. Suntem într-un moment în care avem, la rândul nostru, obstacole de depășit și un drum de parcurs, iar din această situație putem ieși prin aceeași perseverență și încredere în ceea ce putem construi', a declarat Cristian Anghel.
Nadia Comăneci, prima sportivă care a dat numele unei aeronave TAROM
Inițiativa TAROM de a purta la bord numele unor mari reprezentanți ai sportului românesc a început în anul 2024. Aeronava 'Nadia Comăneci' a fost prima din flota companiei care a primit numele unui sportiv român.
Protocolul de utilizare a numelui Nadiei Comăneci a fost semnat în aprilie 2024, iar aeronava Boeing 737-800 a transportat lotul olimpic al României la Jocurile Olimpice de la Paris. Anul Nadia a fost marcat de TAROM inclusiv prin zborurile speciale RO 10 și RO 50 de pe 18 iulie.
Ce flotă are TAROM
Compania Națională de Transporturi Aeriene Române TAROM a fost înființată în anul 1954 și își desfășoară activitatea sub autoritatea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii, fiind membră a Alianței SkyTeam din 25 iunie 2010.
Transportatorul Național al României dispune de o flotă formată din 10 aeronave și oferă acces la peste 50 de destinații, operate atât cu aeronave proprii, cât și prin intermediul partenerilor săi în regim de code-share.
Din anul 1993, TAROM este membră a Asociației Internaționale a Transportatorilor Aerieni (IATA).