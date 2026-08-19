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Incendiu de amploare lângă rafinăria Lukoil, din Ploiești. Populația, avertizată prin RO-ALERT: imagini uluitoare - VIDEO

Incendiu/ Foto: ISU Prahova

Incendiu/ Foto: ISU Prahova

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 11:38
Actualizat19 aug. 2026, 12:10

Un incendiu a izbucnit miercuri la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Flăcările au cuprins o hală pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să avertizeze populația prin mesaj RO-ALERT.

UPDATE

Potrivit IGSU, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta generalizat la nivelul unei hale, cu flacără deschisă și degajări mari de fum, pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați. Din primele informații, în interiorul halei erau depozitați diluanți.

Până la momentul transmiterii acestei știri, nu au fost identificate victime.

Din cauza cantității mari de fum degajate, autoritățile au emis un mesaj de avertizare a populației prin sistemul RO-ALERT.

"Pentru gestionarea situației de urgență au fost mobilizate nouă autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, o autospecială de descarcerare, o autocisternă, o ambulanță SMURD și o ambulanță SMURD de Terapie Intensivă Mobilă.

Incendiul a fost între timp localizat. Potrivit celor mai recente informații transmise de IGSU, arderea se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1.500 de metri pătrați, fiind afectate un autotren și trei autoturisme.

Intervenția pompierilor este în continuare în dinamică", mai arată sursa citată.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU) Prahova, incendiul se manifestă la o hală cu o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, fiind înregistrate degajări mari de fum.

Depozitul se află peste drum de Poarta 3 a rafinăriei Lukoil, însă, potrivit ISU Prahova, nu aparține rafinăriei.

Autoritățile au emits un mesaj RO-ALERT pentru informarea și avertizarea populației din zonă cu privire la incendiul și degajările de fum.

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