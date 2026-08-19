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Incendiu de amploare lângă rafinăria Lukoil, din Ploiești. Populația, avertizată prin RO-ALERT: imagini uluitoare - VIDEO
Incendiu/ Foto: ISU Prahova
Publicat19 aug. 2026, 11:38
Actualizat19 aug. 2026, 12:10
Un incendiu a izbucnit miercuri la un depozit aflat în apropierea rafinăriei Lukoil din Ploiești. Flăcările au cuprins o hală pe o suprafață de aproximativ 1.000 de metri pătrați, iar fumul dens a determinat autoritățile să avertizeze populația prin mesaj RO-ALERT.
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