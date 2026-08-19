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Situație greu de ignorat la Buzău. Aproape 7.000 de dosare penale au rămas cu autor necunoscut

Poliția

Poliția

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat19 aug. 2026, 09:04
SursăAgerpres

Aproape 7.000 de dosare penale deschise de polițiștii din Buzău încă nu au fost soluționate, ca urmare a faptului până în prezent nu au fost identificați autorii, peste 10% dintre ele fiind mai vechi de cinci ani.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean (IPJ) Buzău, peste 2.000 de dosare penale cu autor necunoscut au fost înregistrate în ultimul an, fiind efectuate cercetări pentru identificarea autorilor.

'La data de 30.06.2026, la nivelul IPJ Buzău se aflau în evidență 6.942 de dosare penale cu autor necunoscut. Dintre acestea, 2.067 de dosare penale au mai puțin de un an de la sesizare, 2.628 de dosare penale au între 1 și 3 ani de la sesizare, 1.473 de dosare penale au între 3 și 5 ani de la sesizare și 774 de dosare penale au peste 5 ani de la sesizare', a transmis, pentru AGERPRES, IPJ Buzău.

În schimb, în prima jumătate a anului curent, oamenii legii au reușit să identifice făptuitorii în peste 400 de cazuri.

'În primele 6 luni ale anului 2026, au fost soluționate prin identificarea autorului 405 dosare penale. La nivelul IPJ Buzău se află în lucru, de mai mult de 5 ani de la data sesizării faptei, 143 de dosare penale cu autor cunoscut', informează sursa citată.

În cele mai multe dintre situații, dosarele penale cu autor necunoscut fac referire la comiterea unor fapte de distrugere, loviri sau alte violențe ori furturi.

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