Situație greu de ignorat la Buzău. Aproape 7.000 de dosare penale au rămas cu autor necunoscut

Publicat 19 aug. 2026, 09:04 Sursă Agerpres

Aproape 7.000 de dosare penale deschise de polițiștii din Buzău încă nu au fost soluționate, ca urmare a faptului până în prezent nu au fost identificați autorii, peste 10% dintre ele fiind mai vechi de cinci ani.

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