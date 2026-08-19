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Social· 1 min citire
Situație greu de ignorat la Buzău. Aproape 7.000 de dosare penale au rămas cu autor necunoscut
Poliția
Publicat19 aug. 2026, 09:04
SursăAgerpres
Aproape 7.000 de dosare penale deschise de polițiștii din Buzău încă nu au fost soluționate, ca urmare a faptului până în prezent nu au fost identificați autorii, peste 10% dintre ele fiind mai vechi de cinci ani.
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