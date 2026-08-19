Advertising
Advertising
Social· 1 min citire
Bursele sociale ale elevilor, tăiate în vacanță. Ce pregătește Ministerul Educației
Școală
Publicat19 aug. 2026, 09:24
SursăRealitatea PLUS
Bursele sociale ale elevilor ar putea fi tăiate pe perioada vacanțelor. Ministerul Educației a pus în dezbatere publică un proiect de Hotărâre de Guvern care prevede ca aceste burse să fie acordate doar în perioada cursurilor școlare, inclusiv în timpul pregătirii practice.
Citește și
- 11:44Englezii au descoperit „România secretă” și o laudă pentru peisajele spectaculoase și prețurile mici
- 11:15TikTok pregătește o schimbare uriașă. Utilizatorii ar putea trimite bani direct prin mesaje
- 10:05Criză de apă în România: Peste 100 de comunități au restricții din cauza secetei
- 09:58Telefonul ți se descarcă de două ori pe zi? Cinci aplicații care îți devorează bateria fără să-ți dai seama
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News