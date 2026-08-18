Ministerul Energiei, despre situația energetică din România: ”Este sub control. Nu sunt anticipate probleme deosebite în aprovizionare”

Scris de Realitatea.NET Publicat: 18 aug. 2026, 16:40

Ministerul Energiei a anunţat, marţi, că situaţia energetică este, în prezent, sub control, capacităţile de producţie disponibile funcţionând la capacitate maximă pentru a compensa indisponibilizarea reactorului 2 al CNE Cernavodă.

Distribuie articolul