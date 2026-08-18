Vladimir Kliciko, mesaj emoționant după moartea lui Hayden Panettiere: „A plecat mult prea devreme”. Cei doi au împreună o fiică de 11 ani

Vladimir Kliciko a reacționat după moartea fulgerătoare a fostei sale logodnice, actrița americană Hayden Panettiere. Fosta vedetă din „Heroes” și „Nashville” a murit duminică, la vârsta de 36 de ani, iar circumstanțele decesului sunt în continuare investigate. Familia actriței a confirmat moartea.
Într-un mesaj emoționant publicat pe Instagram, fostul campion mondial ucrainean la box, în vârstă de 50 de ani, a transmis că familia trece printr-o perioadă extrem de dificilă, relatează publicația britanică The Sun.
„Familia noastră trece printr-o perioadă de șoc și durere profundă. A plecat din această lume mult prea devreme. Hayden a fost, deși nu mai era partenera mea, o parte importantă a vieții mele și mama fiicei noastre, Kaya”, a scris Vladimir Kliciko.
Kliciko și Panettiere au avut o relație de aproximativ nouă ani, cu despărțiri și împăcări, și au împreună o fiică, Kaya, în vârstă de 11 ani. Cei doi s-au cunoscut în 2009 și s-au logodit în 2013, însă nu au ajuns să se căsătorească.
În mesajul său, Kliciko a vorbit și despre fiica lor: „Fiicei noastre, Kaya, îi voi vorbi întotdeauna despre mama ei cu respect și mă voi asigura că își amintește persoana care a fost. Transmit cele mai profunde condoleanțe părinților lui Hayden, prietenilor ei și fanilor ei, care, de asemenea, trec astăzi prin această suferință. Oamenii tineri și talentați precum Hayden nu ar trebui să părăsească această lume atât de devreme.”
Hayden Panettiere, confruntată cu probleme de sănătate mintală și dependență
De-a lungul anilor, actrița a probit public despre problemele sale de sănătate mintală și despre lupta cu dependența. În 2018, pe fondul depresiei postpartum și al problemelor personale, Panettiere a renunțat la custodia fiicei sale în favoarea lui Kliciko.
Ulterior, într-un interviu acordat publicației Mome și publicat în iulie, actrița a vorbit despre decizia dureroasă.
„Nu a fost o decizie pe care am luat-o cu ușurință și nici măcar nu a fost o decizie pe care mi-am dorit să o iau. Treceam printr-o perioadă foarte dificilă din viața mea… Știam că trebuie să o pun pe primul loc, astfel încât să pot primi ajutorul de care aveam nevoie și să fiu mama de care ea avea nevoie”, a declarat Hayden Panettiere pentru Mome.
Panettiere a murit pe 16 august, la 36 de ani. Ea ar fi împlinit 37 de ani câteva zile mai târziu, respectiv pe 21 august. Presa americană relatează că a fost găsită inconștientă într-un apartament din Greenville, Carolina de Sud, iar cauza exactă a morții nu a fost stabilită.
Potrivit Reuters, poliția investighează cazul, însă nu există indicii că ar fi fost vorba despre o crimă.
Hayden Panettiere a devenit cunoscută la nivel internațional pentru rolul Claire Bennet din serialul „Heroes” și pentru personajul Juliette Barnes din „Nashville”, pentru care a primit două nominalizări la Globurile de Aur.