Vladimir Kliciko, mesaj emoționant după moartea lui Hayden Panettiere: „A plecat mult prea devreme”. Cei doi au împreună o fiică de 11 ani

Publicat 18 aug. 2026, 10:58 Actualizat 18 aug. 2026, 11:24

Vladimir Kliciko a reacționat după moartea fulgerătoare a fostei sale logodnice, actrița americană Hayden Panettiere. Fosta vedetă din „Heroes” și „Nashville” a murit duminică, la vârsta de 36 de ani, iar circumstanțele decesului sunt în continuare investigate. Familia actriței a confirmat moartea.

Distribuie articolul