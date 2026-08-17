Doliu la Hollywood! Actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, a murit la 36 de ani

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută în special pentru rolul lui Claire Bennet din serialul „Heroes”, a murit la vârsta de 36 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentantul său pentru ABC News. Detaliile privind moartea actriței nu au fost făcute publice.
O carieră începută în copilărie
Panettiere a început să lucreze în televiziune încă din copilărie, apărând în diverse reclame și având roluri în serialele precum „One Life to Live” și „The Guiding Light”. La nouă ani a debutat pe marele ecran în „A Bug's Life”, iar ulterior a jucat în filme precum „Remember the Titans”, „Raising Helen” și „Ice Princess”, scrie publicația Deadline.
Marele succes avea să vină însă în 2006, odată cu serialul „Heroes”, produs de NBC. Panettiere a interpretat-o pe Claire Bennet, o majoretă de liceu cu puteri supranaturale. Serialul despre oameni cu abilități speciale care încearcă să ducă o viață normală în timp ce salvează lumea a avut patru sezoane, iar personajul lui Panettiere a devenit unul dintre cele mai cunoscute ale producției.
Actrița a continuat să joace și în filme, inclusiv în „I Love You, Beth Cooper”, iar în franciza „Scream” a interpretat-o pe Kirby Reed în „Scream 4” (2011), „Scream” (2022) și „Scream VI” (2023).
În 2012, Panettiere a revenit în televiziune cu „Nashville”, unde a interpretat-o pe Juliette Barnes, o tânără vedetă a muzicii country. Serialul, în care a jucat alături de Connie Britton, a avut șase sezoane, fiind difuzat inițial de ABC și ulterior de CMT.
Hayden Panettiere a vorbit public despre problemele cu care s-a confruntat
De-a lungul anilor, actrița a vorbit deschis despre problemele sale legate de depresie și dependență. Ea a povestit că a început să ia medicamente antidepresive încă de la 15 ani și că, ulterior, consumul de alcool și opioide a devenit o problemă.
Nașterea fiicei sale, Kaya, în 2014, a fost urmată de o perioadă în care Panettiere s-a confruntat cu depresia postpartum. Relația sa cu tatăl copilului, fostul campion mondial la categoria grea Wladimir Klitschko, s-a încheiat ulterior.
În 2018, în timp ce se confrunta în continuare cu dependența, actrița a decis ca fiica sa să locuiască permanent în Ucraina alături de tatăl ei. Panettiere a descris ulterior decizia drept una dintre cele mai dificile pe care a trebuit să le ia.
Hayden Panettiere a murit în Carolina de Sud, potrivit unei surse citate de presa americană. O investigație este în desfășurare, însă autoritățile nu au făcut publice detalii suplimentare despre circumstanțele decesului. ABC News precizează că, la momentul publicării informației, nu erau disponibile alte detalii.