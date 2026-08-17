Doliu la Hollywood! Actrița Hayden Panettiere, cunoscută pentru rolurile din „Heroes” și „Nashville”, a murit la 36 de ani

Publicat 17 aug. 2026, 07:36 Actualizat 17 aug. 2026, 07:40

Actrița americană Hayden Panettiere, cunoscută în special pentru rolul lui Claire Bennet din serialul „Heroes”, a murit la vârsta de 36 de ani. Decesul a fost confirmat de reprezentantul său pentru ABC News. Detaliile privind moartea actriței nu au fost făcute publice.

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