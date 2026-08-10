Scandal uriaș la bordul unui avion British Airways. Un pasager turbulent a fost încătușat de polițiști: imagini halucinante VIDEO

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 aug. 2026, 09:29

Un scandal uriaș a avut loc la bordul unui avion British Airways care urma să zboare de la Londra la Las Vegas, după un conflict izbucnit între doi pasageri. Întreaga scenă a fost filmată iar imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.

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