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Extern· 2 min citire
Scandal uriaș la bordul unui avion British Airways. Un pasager turbulent a fost încătușat de polițiști: imagini halucinante VIDEO
Scandal avion/ Captură video
Un scandal uriaș a avut loc la bordul unui avion British Airways care urma să zboare de la Londra la Las Vegas, după un conflict izbucnit între doi pasageri. Întreaga scenă a fost filmată iar imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.
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