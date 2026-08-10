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Scandal uriaș la bordul unui avion British Airways. Un pasager turbulent a fost încătușat de polițiști: imagini halucinante VIDEO

Scandal avion/ Captură video

Scandal avion/ Captură video

Scris de Dana Bărăgan Publicat: 10 aug. 2026, 09:29

Un scandal uriaș a avut loc la bordul unui avion British Airways care urma să zboare de la Londra la Las Vegas, după un conflict izbucnit între doi pasageri. Întreaga scenă a fost filmată iar imaginile au ajuns virale pe rețelele de socializare.

Scandalul s-a produs pe 6 august, la bordul zborului BA275 al British Airways, care urma să decoleze de pe aeroportul Heathrow din Londra cu destinația Las Vegas, SUA.

Imaginile distribuite pe rețelele de socializare surprind un pasager turbulent, despre care s-a spus că se afla în stare de ebrietate. Însoțitoarea de zbor, identificată drept Sophie, poate fi văzută intervenind în conflict și cerându-i bărbatului să „rămână așezat” și să „asculte instrucțiunile”.

În timpul incidentului, bărbatul a țipat și a încercat să o împingă pe însoțitoarea de zbor spre un alt pasager. Pe măsură ce situația a devenit tot mai tensionată, stewardesa și-a intensificat intervenția pentru a-l determina să se calmeze. În cele din urmă, avionul s-a întors la terminal pentru a permite intervenția polițiștilor.

Pasagerul a fost încătușat și scos din avion

Potrivit Poliției Metropolitane, oamenii legii au fost chemați să intervină în jurul orei 17:30. Polițiștii au urcat la bordul aeronavei Airbus A350, l-au încătușat pe bărbat și l-au escortat în afara avionului.

Reprezentanții British Airways au transmis că orice comportament perturbator sau abuziv este inacceptabil la bord și că siguranța pasagerilor și a echipajului reprezintă prioritatea companiei.

Pasagerul, în vârstă de 31 de ani, a fost acuzat că se afla în stare de ebrietate la bordul unei aeronave și că nu a respectat instrucțiunile căpitanului. El a fost eliberat pe cauțiune și urmează să se prezinte în fața instanței pe 26 august.

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