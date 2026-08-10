Breșă de securitate în NATO. Camerele dronelor Royal Navy transmiteau secret date către o adresă IP din China

Scris de Iulian Budusan Publicat: 10 aug. 2026, 10:39

Marea Britanie se confruntă cu un scandal masiv de spionaj după ce s-a descoperit că o flotă de drone maritime folosite de trupele speciale ale Royal Navy era echipată cu componente chinezești. Camerele video instalate pe tehnică transmiteau date direct către Beijing, declanșând o anchetă de securitate la cel mai înalt nivel.

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