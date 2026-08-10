Breșă de securitate în NATO. Camerele dronelor Royal Navy transmiteau secret date către o adresă IP din China

Marea Britanie se confruntă cu un scandal masiv de spionaj după ce s-a descoperit că o flotă de drone maritime folosite de trupele speciale ale Royal Navy era echipată cu componente chinezești. Camerele video instalate pe tehnică transmiteau date direct către Beijing, declanșând o anchetă de securitate la cel mai înalt nivel.
Forțele speciale de elită ale Marii Britanii se află în centrul unui scandal masiv de spionaj, după ce s-a descoperit că o flotă de drone maritime de ultimă generație era dotată cu echipamente care transmiteau date în China. Incidentul a declanșat o alertă majoră la Londra, punând sub semnul întrebării siguranța lanțurilor de aprovizionare din sectorul militar occidental.
Semnale către o adresă IP din China
Problematicile au apărut la navele fără echipaj din clasa K3-Scout, operate de Royal Marines începând din martie 2026. Echipamentele video montate pe drone conțineau componente chinezești care trimiteau automat semnale periodice de conectivitate (de tip „heartbeat”) directe către o adresă IP din China pentru a confirma starea dispozitivelor online.
În urma acestei descoperiri, Ministerul britanic al Apărării (MoD) a intervenit de urgență și a tăiat definitiv conectivitatea la internet a tuturor camerelor implicate.
Contract de 12 milioane de lire sterline, afectat de un furnizor terț
Flota de drone, evaluată la 12 milioane de lire sterline, a fost livrată armatei de către furnizorul britanic de apărare Kraken Technology Group. Compania achiziționase sistemele optice de la un terț, bazându-se pe garanțiile de securitate oferite de acesta.
Investigațiile ulterioare au arătat însă că echipamentele continuau să trimită date peste hotare, dezvăluind vulnerabilități majore în procesul de verificare a componentelor achiziționate pentru armată.
Imagini cu trupele speciale și misiuni secrete din Orientul Mijlociu, expuse riscului
Dronele K3-Scout erau destinate unor misiuni extrem de sensibile în Golful Persic și în Strâmtoarea Ormuz, având rolul de a proteja rutele comerciale maritime. Surse militare au confirmat că imaginile surprinse în timpul pregătirilor pentru aceste operațiuni s-au aflat pe dispozitivele compromise.
Mai mult, există temeri că camerele au înregistrat imagini și în timpul unor activități derulate la baza din Poole, unde își are sediul unitatea de elită Special Boat Service (SBS), existând suspiciuni că dispozitivele puteau colecta date chiar și atunci când dronele erau oprite.
Tensiuni politice la Londra pe tema spionajului chinez
Scandalul intervine într-un moment sensibil pentru Guvernul Marii Britanii, care încearcă o reechilibrare a relațiilor diplomatice cu Beijingul. Alicia Kearns, ministrul din umbră pentru securitate, a criticat dur eșecul de verificare a tehnologiei militare, avertizând că prezența componentelor chinezești pe echipamentele forțelor speciale reprezintă o amenințare directă la adresa suveranității naționale.
Reacția Ministerului Apărării de la Londra
Reprezentanții Ministerului Apărării au precizat că vulnerabilitatea cibernetică a fost identificată în timpul verificărilor periodice de siguranță. Potrivit versiunii oficiale a MoD, ancheta internă a concluzionat că nu există dovezi clare că date clasificate sau sisteme ale ministerului ar fi fost accesate sau extrase cu succes de entități externe.