Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producţia de armament, după scăderea stocurilor de rachete

Pentagonul a cerut industriei americane de apărare să accelereze producţia şi livrările de armament, pe fondul relatărilor privind reducerea stocurilor de muniţii critice ale SUA după războiul cu Iranul.
Washington Post şi CNN au relatat duminică, citând un document semnat de secretarul adjunct al apărării, Steve Feinberg, că reprezentanţii industriei au primit un termen de cel mult trei săptămâni pentru a prezenta planuri de reducere a termenelor de livrare şi/sau de creştere a producţiei pentru capabilităţi considerate esenţiale.
Termen de trei săptămâni pentru planurile industriei
Purtătorul de cuvânt al Pentagonului, Sean Parnell, a confirmat pentru dpa autenticitatea documentului, redactat miercuri.
Feinberg a transmis că ciclurile de dezvoltare care se întind pe durata mai multor ani sunt „inacceptabile”.
Solicitarea vine după ce presa americană a scris, în ultimele săptămâni, despre diminuarea rezervelor de armament critic ale forţelor armate americane în urma conflictului cu Iranul. Preşedintele Donald Trump a negat însă informaţiile privind eventuale probleme ale stocurilor.
„De la preluarea de către Pete Hegseth a funcţiei de secretar al apărării, Pentagonul s-a concentrat pe transformarea capacităţii şi eficacităţii industriei de apărare americane”, a declarat Parnell într-un comunicat.
Pentagonul vrea livrări mai rapide pentru capabilităţile critice
El a adăugat că Steve Feinberg lucrează la reformarea unui sistem de achiziţii pe care îl consideră învechit şi a subliniat că dialogul direct cu liderii din industrie pentru accelerarea producţiei nu reprezintă o abordare nouă.
Centrul pentru Studii Strategice şi Internaţionale (CSIS) din Washington estima, la sfârşitul lunii iulie, că SUA mai dispuneau de puţin sub 830 de rachete interceptoare Patriot, faţă de peste 2.300 înainte de războiul cu Iranul.
În cazul interceptoarelor THAAD, grupul de experţi aprecia că stocul a coborât de la aproximativ 452 de rachete înaintea conflictului la numai 278 la sfârşitul lunii iulie.