Pentagonul cere industriei de apărare din SUA să accelereze producţia de armament, după scăderea stocurilor de rachete

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 09:34

Pentagonul a cerut industriei americane de apărare să accelereze producţia şi livrările de armament, pe fondul relatărilor privind reducerea stocurilor de muniţii critice ale SUA după războiul cu Iranul.

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