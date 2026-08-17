Ce le-ar fi spus Simina Tănăsescu judecătorilor CCR despre întâlnirea cu premierul demis

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 21:54

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi susținut în cadrul ședinței CCR că discuțiile cu Ilie Bolojan au vizat exclusiv adoptarea unei hotărâri de Guvern pentru extinderea sediului instituției. Obiectivul demersului a fost aprobarea indicatorilor tehnici necesari pentru preluarea a două spații suplimentare din Palatul Parlamentului în folosința CCR.

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