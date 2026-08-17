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Justitie· 2 min citire

Ce le-ar fi spus Simina Tănăsescu judecătorilor CCR despre întâlnirea cu premierul demis

Foto/Arhivă

Foto/Arhivă

Scris de Iulian Budusan Publicat: 17 aug. 2026, 21:54

Președinta Curții Constituționale, Simina Tănăsescu, ar fi susținut în cadrul ședinței CCR că discuțiile cu Ilie Bolojan au vizat exclusiv adoptarea unei hotărâri de Guvern pentru extinderea sediului instituției. Obiectivul demersului a fost aprobarea indicatorilor tehnici necesari pentru preluarea a două spații suplimentare din Palatul Parlamentului în folosința CCR.

Ședința internă a Curții Constituționale a fost marcată de momente tensionate în urma explicațiilor oferite de președinta instituției, Simina Tănăsescu, privind întrevederea sa recentă cu premierul Ilie Bolojan.

Ieșirea publică și demersul președintei au stârnit reacții critice chiar din partea colegilor de la plenul CCR.

„O problemă eminamente tehnică”

În timpul discuțiilor, judecătoarea constituțională Mihaela Ciochină ar fi întrerupt-o pe Simina Tănăsescu, cerându-i direct să oprească justificările. Potrivit surselor din instituție, Ciochină i-ar fi reproșat președintei că argumentele folosite o fac doar „să se afunde” în fața colegil

„O problemă eminamente tehnică, ce viza simpla alocare a două încăperi administrative, putea fi gestionată de echipele tehnice ale Executivului, fără a necesita o întâlnire directă la nivel de prim-ministru.

Ironic este faptul că ambele magistrate împărtășesc un parcurs profesional similar, fiind numite la Curtea Constituțională de fostul președinte Klaus Iohannis — Simina Tănăsescu în anul 2019, iar Mihaela Ciochină în 2022.

Versiunea publică susținută de președinta CCR

Ulterior scandalului intern, Simina Tănăsescu a ales să își prezinte public punctul de vedere într-un interviu acordat în presă. Președinta CCR a reiterat că întrevederea cu Ilie Bolojan a avut un caracter pur administrativ și a fost motivată exclusiv de nevoia stringentă de a obține spații suplimentare de lucru pentru funcționarea instituției.

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