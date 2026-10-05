Ora de iarnă ne afectează organismul? Ce se întâmplă cu somnul, energia și sănătatea după schimbarea ceasurilor

Publicat 5 oct. 2026, 10:46 Actualizat 5 oct. 2026, 10:47

Trecerea la ora de iarnă este privită, de multe ori, ca schimbarea „ușoară” dintre cele două ajustări anuale ale ceasurilor. În toamnă, acele sunt date înapoi cu o oră, iar oamenii câștigă, cel puțin teoretic, 60 de minute de somn. În realitate, organismul nu funcționează după aceleași reguli ca un ceas de perete.

Distribuie articolul