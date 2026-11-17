Pacienții din România nu vor mai fi nevoiți să transporte biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte formulare de la un cabinet la altul. Începând cu 1 ianuarie 2027, aceste documente vor fi utilizate în format electronic prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a anunțat Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).
Ce documente medicale vor fi disponibile în format electronic
Digitalizarea va acoperi mai multe categorii de formulare folosite în relația dintre pacienți, medici și furnizorii de servicii medicale. Printre acestea se numără:
biletele de trimitere către medicii specialiști, în ambulatoriu;
biletele pentru analize de laborator și investigații paraclinice;
scrisorile medicale;
certificatele de concediu medical;
deciziile medicale pentru dispozitive și echipamente medicale.
Potrivit conducerii instituției, formularele au fost deja structurate electronic și se află în etapa de testare.
Documentele vor putea fi identificate și consultate de medicii conectați la sistem, pe baza CNP-ului pacientului. Astfel, persoanele care merg la un consult de specialitate sau au nevoie de investigații nu vor mai trebui să păstreze și să prezinte fizic fiecare formular.
Cum vor funcționa biletele de trimitere electronice
Una dintre schimbările importante privește modul în care vor fi utilizate biletele de trimitere. În momentul în care pacientul face o programare pentru un consult sau o investigație pe baza unui astfel de document, biletul va fi marcat automat ca ocupat.
Măsura urmărește să împiedice folosirea aceluiași bilet pentru programări multiple la furnizori diferiți.
„În momentul în care te-ai programat, biletul este deja în starea de ocupat și nu îl mai poți folosi la programări multiple”, a explicat președintele interimar al CNAS.
După efectuarea serviciului medical, documentul va fi procesat în sistem și nu va mai putea fi reutilizat.
Documentele pe hârtie vor mai putea fi folosite șase luni
Trecerea la sistemul electronic nu va însemna eliminarea imediată a formularelor tradiționale. CNAS a anunțat că documentele pe hârtie vor putea fi utilizate în paralel cu cele digitale timp de șase luni, în prima jumătate a anului 2027.
Perioada de tranziție este destinată adaptării medicilor, cabinetelor și celorlalți furnizori de servicii medicale la noul sistem. Astfel, de la 1 ianuarie 2027, pacienții vor putea beneficia de documente electronice, dar formularele tipărite nu vor dispărea din circuit chiar din prima zi.
Potrivit declarațiilor conducerii CNAS, stocurile de formulare tradiționale au fost asigurate la nivelul caselor județene de asigurări de sănătate, pentru a permite desfășurarea activității în perioada de tranziție.
Platforma informatică a asigurărilor de sănătate, investiție de 100 de milioane de euro
Schimbarea face parte din procesul de modernizare a Platformei Informatice a Asigurărilor de Sănătate, în care, potrivit Larisei Mezinu-Bălan, au fost investite 100 de milioane de euro.
Sistemul asigură interconectarea cu aproximativ 77.000 de furnizori de servicii medicale și gestionează raportarea consultațiilor și investigațiilor, validarea serviciilor pentru decontare și informațiile privind concediile medicale.
Președintele interimar al CNAS a făcut și o distincție între PIAS și aplicația „e-SănătateaMea”, destinată cetățenilor. Aceasta din urmă este doar o componentă a platformei informatice, din care extrage date pentru utilizatori.
Anunțul privind introducerea documentelor electronice vine după problemele tehnice semnalate la lansarea platformei „e-SănătateaMea”. Conducerea CNAS susține că sistemul principal funcționează în prezent în parametri optimi și că formularele electronice sunt testate înainte de utilizarea lor la scară largă.