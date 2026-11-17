Scris de Alexandra Ionescu Publicat: 17 nov. 2026, 23:51

Pacienții din România nu vor mai fi nevoiți să transporte biletele de trimitere, scrisorile medicale și alte formulare de la un cabinet la altul. Începând cu 1 ianuarie 2027, aceste documente vor fi utilizate în format electronic prin Platforma Informatică a Asigurărilor de Sănătate (PIAS), a anunțat Larisa Mezinu-Bălan, președintele interimar al Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS).

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