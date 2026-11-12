Ziua Mondială a Diabetului: ce este diabetul și ce analize trebuie să faci

Publicat 12 nov. 2026, 11:52 Actualizat 12 nov. 2026, 12:00 Sursă rea

Diabetul este o boală care afectează sute de milioane de oameni din întreaga lume. Tocmai de aceea, data de 14 noiembrie a fost declarată Ziua Mondială a Diabetului, fiind o adevărată campanie care are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare privind factorii de risc, importanța diagnosticării timpurii și promovarea unui stil de viață sănătos.

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