Scopul Zilei Mondiale a Diabetului

Ziua Mondială a Diabetului își propune să informeze, să educe și să mobilizeze publicul în lupta împotriva acestei boli cronice.

Campania are ca obiectiv principal creșterea gradului de conștientizare privind factorii de risc, importanța diagnosticării timpurii și promovarea unui stil de viață sănătos.

Evenimentul se adresează:

persoanelor care trăiesc cu diabet;

familiilor și apropiaților acestora;

profesioniștilor din domeniul sănătății;

autorităților publice;

și publicului larg, care trebuie să cunoască măsurile de prevenție.

Originea Zilei Mondiale a Diabetului

Această zi a fost instituită în 1991 de către International Diabetes Federation (IDF) și Organizația Mondială a Sănătății (OMS), ca reacție la creșterea alarmantă a numărului de cazuri de diabet la nivel global.

De atunci, în fiecare an, 14 noiembrie devine un prilej pentru acțiuni educative, testări gratuite, conferințe și campanii de informare în întreaga lume.

Diabetul – o provocare globală de sănătate publică

Numărul persoanelor diagnosticate cu diabet este în continuă creștere, iar specialiștii atrag atenția asupra importanței prevenției și a controlului bolii.

Adoptarea unei alimentații echilibrate, practicarea regulată a activității fizice și monitorizarea periodică a nivelului glicemiei sunt măsuri esențiale pentru reducerea riscului de îmbolnăvire.

Diabetul nu afectează doar pacienții, ci pune presiune și asupra sistemelor de sănătate, necesitând resurse considerabile pentru tratament și îngrijire.

Ziua Mondială a Diabetului 2025 ne reamintește că informarea și prevenția pot salva vieți. Prin colaborare între autorități, medici și comunități, se pot face pași importanți în reducerea incidenței diabetului și în îmbunătățirea calității vieții celor afectați.



