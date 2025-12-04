Cu alte cuvine, șefa CCR recunoaște că nu avea nicio altă informație, cu excepția celor trimise de CSAT, fără probe concrete sau ținute la secret.

„Cunosc luările de poziție, să le numesc, din spațiu public, referitoare la validarea primului tur, invalidarea primului tur.

Cred că sunt câteva considerente în acea hotărâre care explică faptul că, deși, da, Curtea a putut să valideze primul tur de scrutin și a făcut-o în urma verificării unor procese verbale, odată cu declasificarea unor documente și cu luarea la cunoștință de către întregul corp electoral din întreaga populație a satului, a unor elemente pe care nu aveam cum să le cunoaștem la validarea primului tur de scrutin.

Cred că există acolo precizări în câteva considerente din hotărârea aceea care arată că, într-o a doua fază, Curtea a invalidat întregul proces electoral.



Nu doar s-a pus doar problema reluării primului tur de scrutin.



Curtea Constituțională a luat la cunoștință odată cu toți ceilalți cetățeni, cu întregul electorat, dar cu toți ceilalți cetățeni, de informațiile conținute în acele documente.”, a declarat Simina Tănăsescu.