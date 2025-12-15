„Corecta” Raluca Moroșanu va lua pensie mai mare decât salariul. Suma halucinantă care va intra lună de lună în conturile judecătoarei răzvrătite

Raluca Moroșanu va încasa o pensie de 23.669 lei (foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu)

Raluca Moroșanu va avea pensie mai mare ca salariul. Judecătoarea răzvrătită și-a depus deja dosarul și va încasa peste 23 de mii de lei pe lună.

În ultimele zile au ieșit la iveala mai multe aspecte cu privire la judecătoarea Raluca Moroșanu, din partea CAB, la secția penală, care a lansat un atac virulent asupra sistemului judiciar, dar și asupra mai multor judecători din cadrul acestui sistem.

Raluca Moroșanu a primit o decizie de pensionare chiar anul acesta, respectiv pe data de 3 august. În același timp, aceasta va avea pensia mult mai mare decât salariul.

Concret, Moroșanu va încasa lunar o pensie de 23.669 lei, mult mai mare decât salariul pe care îl primește acum cu circa 3.600 lei, având în vedere că brutul pensiei este de aproximativ 34.000 lei.

Pe de altă parte, Raluca Moroșanu a avut, de-a lungul timpului, numeroase declarații controversate și poziționări criticate în legătură cu deciziile instanțelor. În plus, au ieșit la iveală mai multe informații privind atacul său virulent la adresa conducerii CAB, dar și a ÎCCJ.