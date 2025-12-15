În ultimele zile au ieșit la iveala mai multe aspecte cu privire la judecătoarea Raluca Moroșanu, din partea CAB, la secția penală, care a lansat un atac virulent asupra sistemului judiciar, dar și asupra mai multor judecători din cadrul acestui sistem.

Raluca Moroșanu a primit o decizie de pensionare chiar anul acesta, respectiv pe data de 3 august. În același timp, aceasta va avea pensia mult mai mare decât salariul.

Concret, Moroșanu va încasa lunar o pensie de 23.669 lei, mult mai mare decât salariul pe care îl primește acum cu circa 3.600 lei, având în vedere că brutul pensiei este de aproximativ 34.000 lei.

Pe de altă parte, Raluca Moroșanu a avut, de-a lungul timpului, numeroase declarații controversate și poziționări criticate în legătură cu deciziile instanțelor. În plus, au ieșit la iveală mai multe informații privind atacul său virulent la adresa conducerii CAB, dar și a ÎCCJ.