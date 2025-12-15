Senatul României a adoptat moțiunea simplă inițiată de AUR împotriva ministrului Mediului, Diana Buzoianu. Votul este un verdict politic clar: Diana Buzoianu nu mai are legitimitate să rămână în funcție! Dacă nu are decența unei demisii de onoare, premierul Ilie Bolojan trebuie să ia act de votul parlamentarilor și să o demită de urgență.

Moțiunea intitulată „Prahova sub asediu: peste 100.000 de români condamnați la sete și boală sub privirea complice a ministrei Mediului, Diana Buzoianu” denunță situația gravă din județele Prahova și Dâmbovița, unde peste 100.000 de cetățeni au rămas fără apă potabilă, apă caldă și căldură. În 13 localități, spitalele au fost afectate, iar funcționarea centralei de la Brazi a fost pusă în pericol, cu efecte directe asupra sănătății publice și siguranței energetice naționale.

Moțiunea arată că Diana Buzoianu a cunoscut procedura de golire a barajului Paltinu și riscurile asociate, dar nu a intervenit pentru a preveni situația catastrofală, criza socială și criza de sănătate publică create, a transmis AUR.

Moțiune simplă depusă de AUR împotriva ministrei Mediului, Diana Buzoianu, a fost adoptată luni de Senat, cu voturile AUR, PACE și PSD și ale unor senatori neafiliați.

S-au înregistrat 74 de voturi „pentru”, 43 de voturi „contra” și o abținere.

Votul nu produce efecte juridice directe asupra mandatului ministrei, premierul nefiind obligat să o demită.