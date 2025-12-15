Un litru de benzină standard costă acum între 7,41 și 7,53 lei, iar cea premium între 7,99 și 8,25 lei. Motorina a înregistrat o scădere mai accentuată, cu 4,1% față de luna precedentă, un plin de 50 de litri fiind cu 16,5 lei mai ieftin, conform peco-online.ro.​

Comparativ cu luna trecută, un plin de benzină (50 litri) s-a ieftinit cu 6 lei, adică 1,6%. Aceste ajustări vin după mai multe reduceri în decembrie, inclusiv la rețele majore precum Petrom.​

În 2025, prețul mediu al benzinei în România a fost de 7,32 lei/litru, peste nivelul din 2024 (7,13 lei) și 2023 (6,75 lei), dar sub cel din 2022 (7,35 lei).​

La motorină, media anuală a ajuns la 7,55 lei/litru, comparativ cu 7,30 lei în 2024 și 7,18 lei în 2023, rămânând însă sub valoarea din 2022 de 8,07 lei/litru.​

România ocupă locul 13 în UE la benzina cea mai ieftină, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.​

La motorină, țara noastră este pe poziția 16 în clasamentul UE al prețurilor minime, urmând Austriei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Cehiei, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei, Spaniei și Suediei.