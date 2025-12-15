Un litru de benzină standard costă acum între 7,41 și 7,53 lei, iar cea premium între 7,99 și 8,25 lei. Motorina a înregistrat o scădere mai accentuată, cu 4,1% față de luna precedentă, un plin de 50 de litri fiind cu 16,5 lei mai ieftin, conform peco-online.ro.
Comparativ cu luna trecută, un plin de benzină (50 litri) s-a ieftinit cu 6 lei, adică 1,6%. Aceste ajustări vin după mai multe reduceri în decembrie, inclusiv la rețele majore precum Petrom.
În 2025, prețul mediu al benzinei în România a fost de 7,32 lei/litru, peste nivelul din 2024 (7,13 lei) și 2023 (6,75 lei), dar sub cel din 2022 (7,35 lei).
La motorină, media anuală a ajuns la 7,55 lei/litru, comparativ cu 7,30 lei în 2024 și 7,18 lei în 2023, rămânând însă sub valoarea din 2022 de 8,07 lei/litru.
România ocupă locul 13 în UE la benzina cea mai ieftină, după Bulgaria, Croația, Cipru, Cehia, Ungaria, Lituania, Luxemburg, Malta, Polonia, Slovenia, Spania și Suedia.
La motorină, țara noastră este pe poziția 16 în clasamentul UE al prețurilor minime, urmând Austriei, Bulgariei, Croației, Ciprului, Cehiei, Estoniei, Ungariei, Letoniei, Luxemburgului, Maltei, Poloniei, Slovaciei, Sloveniei, Spaniei și Suediei.