Pentru fiecare regulă de circulație încălcată, un conducător auto poate primi între 2 și 6 puncte de penalizare, pe lângă amendă. Aceste puncte se cumulează, iar în momentul în care se ajunge la pragul de 15 puncte de penalizare, permisul de conducere este suspendat automat pentru o perioadă de 30 de zile.

În situația în care șoferul ajunge la o a doua suspendare în termen de două luni de la redobândirea permisului, durata suspendării crește la 60 de zile.

Abateri rutiere sancționate cu 2 puncte de penalizare

Codul Rutier, prin Articolul 108, prevede aplicarea a 2 puncte de penalizare pentru următoarele abateri:

folosirea incorectă a luminilor de drum la întâlnirea cu un autovehicul sau tractor agricol ori forestier care circulă din sens opus;

nerespectarea obligației de a purta centura de siguranță sau, după caz, căștile de protecție omologate;

depășirea cu 10–20 km/h a vitezei maxime admise pe sectorul de drum respectiv;

circulația pe un sector de drum cu acces interzis;

nerespectarea regulilor privind întoarcerea, mersul înapoi, schimbarea benzii sau a direcției de mers;

nefolosirea luminilor de întâlnire sau a luminilor pentru circulația diurnă pe timpul zilei;

oprirea neregulamentară;

folosirea incorectă a luminilor de drum față de vehiculul care circulă în față, în aceeași direcție.

Abateri rutiere sancționate cu 3 puncte de penalizare

Tot Articolul 108 stabilește acordarea a 3 puncte de penalizare pentru:

oprirea nejustificată sau circulația pe banda de urgență a autostrăzilor, precum și oprirea pe carosabilul drumurilor expres sau europene;

depășirea cu 21–30 km/h a vitezei maxime admise;

nerespectarea regulilor de manevrare a vehiculului dacă a rezultat un accident cu pagube materiale;

nepăstrarea distanței corespunzătoare față de vehiculul din față, soldată cu accident;

nerespectarea indicatorului „ocolire” de la refugiile stațiilor de tramvai;

pătrunderea într-o intersecție blocată;

staționarea neregulamentară;

folosirea luminilor de ceață în alte condiții decât ceață;

neasigurarea purtării centurii de siguranță de către minori sau folosirea necorespunzătoare a sistemelor de fixare;

nerespectarea regulilor privind transportul copiilor;

nefolosirea frânei de ajutor și neasigurarea vehiculului la părăsirea acestuia.

Abateri sancționate cu 4 puncte de penalizare

Șoferii pot primi 4 puncte de penalizare pentru:

nerespectarea obligațiilor în cazul vehiculelor rămase în pană;

refuzul de a prezenta documentele sau de a permite verificarea vehiculului;

depășirea cu 31–40 km/h a vitezei maxime admise;

circulația fără lumini sau semnalizare pe timp de noapte ori condiții meteo severe;

conducerea cu dovada de înmatriculare expirată sau fără drept de circulație;

folosirea telefonului mobil în timpul conducerii, fără dispozitiv hands-free.

Abateri sancționate cu 6 puncte de penalizare

Poliția poate aplica 6 puncte de penalizare pentru:

refuzul imobilizării sau verificării tehnice a vehiculului;

nerespectarea semnalelor agenților de cale ferată;

depășirea cu 41–50 km/h a vitezei maxime admise;

circulația fără plăcuțe de înmatriculare sau cu acestea montate necorespunzător;

circulația sau staționarea pe spațiul de separare a sensurilor pe autostradă;

parcarea pe autostradă în afara zonelor amenajate;

ignorarea indicatoarelor de la trecerile la nivel cu calea ferată;

virajul la stânga peste marcaj longitudinal continuu;

pătrunderea într-o intersecție semaforizată care se blochează.

După cât timp se șterg punctele de penalizare

Punctele de penalizare rămân active timp de 6 luni de la data aplicării sancțiunii. Ele se șterg automat din sistem, fără ca șoferul să fie nevoit să facă vreo solicitare.

Fiecare sancțiune se prescrie individual. Dacă în intervalul de 6 luni sunt primite alte puncte, acestea se cumulează, iar suspendarea permisului poate interveni chiar înainte ca punctele mai vechi să fie anulate.

Există și situații în care, printr-o singură amendă, pot fi acumulate peste 15 puncte de penalizare, ceea ce duce automat la reținerea permisului.

Cum pot fi anulate punctele de penalizare

Odată cu suspendarea permisului de conducere, toate punctele de penalizare se șterg. De asemenea, în cazul unei contestații în instanță, punctele sunt suspendate temporar. Dacă plângerea este respinsă, punctele se reactivează, iar termenul de 6 luni începe de la data deciziei definitive.

Cum se pot verifica online punctele de penalizare

Șoferii pot afla situația punctelor de penalizare fie printr-o cerere depusă la Poliție, fie online. Verificarea online este posibilă prin platformele hub.mai.gov.ro și ghiseul.ro. În cazul ghiseul.ro, informațiile pot fi accesate rapid, inclusiv de pe telefonul mobil, prin autentificare și consultarea istoricului rutier, potrivit sursei.