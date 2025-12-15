”La data de 14 decembrie 2025, în jurul orei 21:30, poliţiştii Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare Gara de Nord Bucureşti, aflaţi în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, s-au sesizat din oficiu cu privire la prezenţa unui bărbat pe acoperişul Gării de Nord Bucureşti. Persoana în cauză, de 34 de ani, din Focşani, judeţul Vrancea, este cunoscută cu multiple internări în unităţile de specialitate”, anunţă IGPR.

Cât s-a aflat pe acoperişul clădirii, el a ameninţat că se va arunca pentru că nu reuşeşte să scape de datorii. De asemenea, s-a manifestat violent, aruncând cu cărămizi înspre autoturismele care circulau pe bulevard şi înspre pietoni, ceea ce a dus la avarierea a două autoturisme.

”La faţa locului au fost luate măsuri de delimitare a locului până la sosirea echipajelor de intervenţie din cadrul Serviciului de Ambulanţă Bucureşti şi Ilfov, pompieri, SMURD, poliţiştilor Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti, Serviciului pentru Acţiuni Speciale şi a unui negociator. În urma intervenţiei negociatorului, din cadrul Direcţiei Generale de Poliţiei a Municipiului Bucureşti - Serviciul pentru Acţiuni Speciale, persoana a coborât de pe clădirea Gării de Nord, fiind ulterior internată la o unitate medicală de specialitate”, precizează sursa citată.

La nivelul Biroului de Poliţie Transporturi Feroviare din Gara de Nord Bucureşti a fost deschis un dosar penal, în cadrul căruia se fac cercetări vizând infracţiunile de tulburare a ordinii şi liniştii publice şi de distrugere.