Transportul bradului de Crăciun cu autoturismul este permis, însă doar dacă sunt respectate regulile privind încărcătura vehiculului. Codul Rutier nu interzice explicit transportul obiectelor voluminoase, dar impune condiția ca acestea să nu pună în pericol siguranța circulației.

Bradul trebuie să fie bine fixat și să nu afecteze stabilitatea mașinii, vizibilitatea șoferului sau funcționarea sistemelor de iluminare și semnalizare. Dacă bradul este transportat în interiorul mașinii, acesta nu trebuie să obtureze oglinzile sau câmpul vizual al conducătorului auto.

În cazul în care este scos pe geam sau prin hayon, situație frecvent întâlnită, trebuie respectate limitele maxime admise pentru depășirea gabaritului vehiculului. Legea permite ca încărcătura să depășească în spate cel mult un metru, cu condiția să fie semnalizată corespunzător.

Un aspect esențial este semnalizarea. Orice obiect care depășește gabaritul mașinii trebuie marcat vizibil. În timpul zilei se utilizează un steguleț roșu, iar pe timp de noapte sau în condiții de vizibilitate redusă, o lumină roșie sau un dispozitiv reflectorizant. Lipsa acestor semnalizări poate atrage sancțiuni, chiar dacă transportul în sine este permis.

Fixarea bradului este la fel de importantă. Acesta nu trebuie să se poată deplasa în timpul mersului, la frânări sau viraje. Un brad prost ancorat poate deveni un pericol atât pentru ocupanții mașinii, cât și pentru ceilalți participanți la trafic. De asemenea, transportul pe plafon necesită utilizarea unor bare sau sisteme speciale, omologate, care să asigure stabilitatea încărcăturii.

Ce riști dacă nu respecți regulile de transport

Nerespectarea regulilor privind transportul bradului poate duce la amenzi contravenționale și puncte de penalizare. În situații mai grave, când încărcătura reprezintă un pericol evident, poliția poate dispune oprirea din circulație a vehiculului până la remedierea problemei.

„Transportul necorespunzător nu poate fi doar periculos, ci poate atrage și sancțiuni conform Codului Rutier român. Conform art. 100 din OUG 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, încărcătura care nu este fixată corespunzător poate duce la amendă între 870 și 1.160 lei și, în anumite situații, la reținerea certificatului de înmatriculare”, explică un expert auto.

De asemenea, dacă bradul obturează plăcuța de înmatriculare sau luminile, sancțiunile pot fi suplimentare. Pe lângă aspectul legal, există și riscuri practice.

Un transport necorespunzător poate provoca accidente, deteriorarea mașinii sau chiar rănirea pasagerilor. De aceea, este recomandat ca șoferii să aleagă un brad de dimensiuni potrivite sau să apeleze la servicii de transport oferite de comercianți.

Așadar, poți duce bradul de Crăciun cu mașina, dar doar respectând regulile de siguranță și semnalizare. Un drum atent planificat te scapă de amenzi și îți asigură un început de sărbători fără incidente, potrivit sursei.