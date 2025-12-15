Acesta a apreciat, într-o discuție cu presa, că Rusia „va accepta” proiectul de acord – inclusiv această promisiune privind garanțiile de securitate, potrivit AFP.

Oficialul nu a oferit detalii concrete, dar a subliniat că Ucraina și liderii europeni sunt foarte mulțumiți de proiect.

Negocierile purtate cu Ucraina duminică și luni au fost „cu adevărat, cu adevărat pozitive”, a mai spus acesta într-o convorbire telefonică cu jurnaliștii.

El a precizat că emisarii americani au avut în total aproape opt ore de discuții, în cele două zile, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Sperăm să ne aflăm pe drumul păcii”, a declarat oficialul.

Anterior, presa de la Kiev afirmase că discuțiile s-au încheiat fără un acord, iar mărul discordiei l-ar fi reprezentat tocmai cedările teritoriale pe care Ucraina ar trebui să le facă în favoarea Rusiei.

Pe de altă parte, o neaderare a Ucrainei la NATO reprezintă o „piatră de temelie” a negocierilor mediate de Statele Unite pentru oprirea războiului. Rusia așteaptă să fie informată de Washington cu privire la negocierile de la Berlin – între americani, europeni și ucraineni – privind un posibil plan de soluționare a conflictului din Ucraina.