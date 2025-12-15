SUA dau asigurări că au negociat să ofere Ucrainei garanţii de securitate similare Articolului 5 al Tratatului NATO

Din delegația americană face parte și ginerele lui Trump (Profimedia)
Din delegația americană face parte și ginerele lui Trump (Profimedia)

Proiectul de acord rezultat din negocierile de la Berlin cu partea ucraineană prevede „garanții de securitate foarte puternice”, similare celor prevăzute de Articolul 5 al Tratatului NATO, a afirmat un oficial american de rang înalt, sub protecția anonimatului.

Acesta a apreciat, într-o discuție cu presa, că Rusia „va accepta” proiectul de acord – inclusiv această promisiune privind garanțiile de securitate, potrivit AFP.

Oficialul nu a oferit detalii concrete, dar a subliniat că Ucraina și liderii europeni sunt foarte mulțumiți de proiect.

Negocierile purtate cu Ucraina duminică și luni au fost „cu adevărat, cu adevărat pozitive”, a mai spus acesta într-o convorbire telefonică cu jurnaliștii.

El a precizat că emisarii americani au avut în total aproape opt ore de discuții, în cele două zile, cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski.

„Sperăm să ne aflăm pe drumul păcii”, a declarat oficialul.

Anterior, presa de la Kiev afirmase că discuțiile s-au încheiat fără un acord, iar mărul discordiei l-ar fi reprezentat tocmai cedările teritoriale pe care Ucraina ar trebui să le facă în favoarea Rusiei.

Pe de altă parte, o neaderare a Ucrainei la NATO reprezintă o „piatră de temelie” a negocierilor mediate de Statele Unite pentru oprirea războiului.  Rusia așteaptă să fie informată de Washington cu privire la negocierile de la Berlin – între americani, europeni și ucraineni – privind un posibil plan de soluționare a conflictului din Ucraina.