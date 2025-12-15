Într-un video postat de o publicație locală este surprins dialogul dintre un șef al companiei de apă și canal și o bătrână sărmană, căreia i se comunică faptul că are restanțe de 6.000 de lei și că, dacă vrea să nu fie debranșată, trebuie să plătească 30% din restanță. Când femeia spune că nu are de unde să achite o asemenea sumă, i se transmite sec că apa îi va fi tăiată pe loc.

Compania a precizat că are de recuperat 29 de milioane de lei de la persoane fizice și juridice, dintre care 13 milioane reprezintă facturi cu întârzieri mai mari de 45 de zile.

Toți datornicii primesc notificări prin poștă sau SMS privind situația facturilor, iar o parte dintre cazuri ajung la executare silită.

„Nu mai putem lăsa să se consume apă acolo unde facturile nu sunt plătite”, a transmis directorul general al companiei, care a subliniat că redresarea financiară a societății Nova Apaserv depinde și de încasarea contravalorii apei furnizate.

