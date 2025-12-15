Declarațiile vin în contextul diviziunilor interne din UE și presiunilor externe din partea Rusiei și SUA.​

Merz, care coordonează inițiativa pentru un împrumut bazat pe activele rusești înghețate în Europa (în principal în Belgia, la Euroclear), a subliniat la Berlin: „Să nu ne amăgim singuri. Dacă nu reușim acest lucru, capacitatea Uniunii Europene de a acționa va fi grav afectată timp de ani de zile”. El a adăugat că un eșec ar demonstra lumii incapacitatea Europei de a se uni în apărarea ordinii sale politice, conform Politico.​

Avertismentul vine după reuniuni la Berlin cu Volodimir Zelenski, reprezentanți ai președintelui SUA Donald Trump și lideri europeni, unde s-au discutat garanții de securitate și opțiuni de pace, cu progrese raportate între Kiev și Washington.​

Planul întâmpină rezistență din partea mai multor state UE, inclusiv Belgia, Italia, Bulgaria, Malta, Cehia și Slovacia, care se tem de riscuri juridice și financiare. Șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a recunoscut că împrumutul „devine din ce în ce mai dificil”, dar îl consideră cea mai credibilă opțiune, alături de datorii comune.​

SUA presează pentru direcționarea activelor către reconstrucție sub coordonare americană, iar Merz insistă că fondurile rusești trebuie să ajungă exclusiv la Ucraina, nu în beneficiul economic al Washingtonului.​

UE a înghețat recent pe termen nelimitat activele băncii centrale ruse, un pas spre finanțare, dar acordul final rămâne în impas, cu propuneri de peste 165 de miliarde de euro pentru nevoile Ucrainei în 2026-2027.