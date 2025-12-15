Fiul celebrului regizor Rob Reiner a fost ARESTAT și este suspectat de uciderea părinților săi

Regizorul și soția sa au fost înjughiați
Fiul regizorului Rob Reiner, găsit mort împreună cu soția sa în locuința lor din Los Angeles, a fost arestat de poliție. El este suspectat că și-ar fi ucis părinții. Crima înfiorătoare a șocat Hollywood-ul, în condițiile în care marele regizor este cunoscut pentru câteva dintre creațiile emblematice ale anilor ’80.

Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost inculpat pentru omor, potrivit registrelor judiciare online ale poliției din Los Angeles, citate de ABC News și The New York Times. Cauțiunea a fost stabilită la 4 milioane de dolari.

Cuplul avea trei copii: Jake, 34 de ani, Nick și Romy, în vârstă de 27 de ani. Ea este cea care a descoperit trupurile părinților în locuința lor.

„Ani foarte întunecați” Potrivit revistei People, Nick Reiner a avut probleme de dependență care l-au dus într-un centru de dezintoxicare încă de la 15 ani. A fost, de asemenea, pentru scurt timp fără adăpost, după ce a refuzat să urmeze o nouă cură de dezintoxicare. Din această experiență a rezultat un film regizat de tatăl său, Being Charlie, lansat în 2015.