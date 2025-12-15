Nick Reiner, în vârstă de 32 de ani, a fost inculpat pentru omor, potrivit registrelor judiciare online ale poliției din Los Angeles, citate de ABC News și The New York Times. Cauțiunea a fost stabilită la 4 milioane de dolari.

Cuplul avea trei copii: Jake, 34 de ani, Nick și Romy, în vârstă de 27 de ani. Ea este cea care a descoperit trupurile părinților în locuința lor.

„Ani foarte întunecați” Potrivit revistei People, Nick Reiner a avut probleme de dependență care l-au dus într-un centru de dezintoxicare încă de la 15 ani. A fost, de asemenea, pentru scurt timp fără adăpost, după ce a refuzat să urmeze o nouă cură de dezintoxicare. Din această experiență a rezultat un film regizat de tatăl său, Being Charlie, lansat în 2015.