Ministerul Afacerilor Externe a emis două atenționări de călătorie, din cauza fenomenelor meteo extreme și a protestelor care vor afecta aceste țări.

În Comunitatea Valenciană din Spania, Agenția de Stat de Meteorologie (AEMET) și autoritățile regionale au emis deja un cod roșu de fenomene meteo extreme pe litoralul de nord și pe cel sudic al provinciei Valencia. Această avertizare este valabilă începând de astăzi de la ora 12:00 și până pe 15 decembrie, la ora 05:59.

Două avertizări de călătorie au fost emise de MAE

Autoritățile spaniole au spus că se așteaptă la precipitații abundente și se va putea ajunge chiar la 180 l/mp în numai 12 ore. De asemenea, există un risc de inundații care poate afecta regiunea.

„Cetățenii români sunt sfătuiți să evite deplasările neesențiale, în special în zonele de litoral și în apropierea cursurilor de apă, să respecte indicațiile autorităților locale și ale serviciilor de protecție civilă și să urmărească informările oficiale transmise de autoritățile spaniole”, transmite MAE.

Va urma o grevă generală în Belgia

Românii aflați în această regiune spaniolă și care vor fi afectați de vremea extremă se pot adresa Consulatului General al României în Valencia, la numerele de telefon +34 964 216 171, +34 964 216 172, +34 964 203 331, +34 964 203 234, +34 962 985 644, +34 962 985 278 și +34 961 237 364.

De asemenea, MAE a emis și o avertizare de călătorie pentru Belgia, mai precis, pentru regiunea Wallonie-Bruxelles. Pe data de 15 decembrie este anunțată o grevă generală, iar apoi, pe 18 decembrie va urma un protest al fermierilor.