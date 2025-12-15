Pacientul diagnosticat se află deja sub tratament, iar specialiștii dau asigurări că nu există riscuri pentru populația generală.

Caz de lepră în Croația

Medicii din Croația au anunțat oficial confirmarea unui caz de lepră, primul înregistrat pe teritoriul țării după aproape șapte decenii. Potrivit Institutului Croat de Sănătate Publică, este vorba despre un bărbat originar din Nepal, stabilit de mai mult timp în Croația și angajat în capitala Zagreb.

Autoritățile sanitare au precizat că boala nu a fost contractată local, ci este un caz importat. Pacientul a început imediat tratamentul antibiotic specific, iar din momentul administrării acestuia, persoana nu mai este considerată contagioasă.

Reprezentanții instituției de sănătate publică au subliniat că toate contactele apropiate ale pacientului au fost identificate și incluse într-un program de supraveghere medicală, conform protocoalelor internaționale. Oficialii insistă că nu există niciun pericol pentru sănătatea publică și că lepra nu se transmite prin contact social obișnuit.

„Nu există risc de răspândire a bolii în comunitate. Toate măsurile necesare au fost puse în aplicare, în conformitate cu recomandările epidemiologice și ghidurile medicale internaționale”, au transmis autoritățile croate.

Lepra a ajuns și în România

Situația vine în contextul în care România a raportat recent reapariția acestei boli infecțioase rare, după mai bine de patru decenii. În Cluj-Napoca au fost confirmate două cazuri de lepră, ambele la femei provenite din Asia. Alte două persoane se află încă sub evaluare medicală.

Ministrul Sănătății a anunțat că femeile diagnosticate sunt stabilite de mai mult timp în România și lucrează în același domeniu de activitate. Autoritățile sanitare române monitorizează îndeaproape situația și aplică măsurile necesare pentru prevenirea oricărei posibile transmiteri.

Specialiștii atrag atenția că lepra este o boală tratabilă în prezent, iar diagnosticarea timpurie și respectarea tratamentului elimină riscul de contagiune.